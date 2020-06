Manoj Bajpayee: अभिनेता मनोज बाजपेयी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें वे वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी से रूबरू होते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले में आरफा खानम कहती हैं कि तमाम लोगों को लग रहा है कि आगे देश का भविष्य लोकतांत्रिक होगा भी या नहीं इस पर भी शक है!

इसके जवाब में मनोज बाजपेयी करते हैं, ‘मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र तो कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बहुत ही होपफुल हूं, पता नहीं लोगों को क्यों डर लग रहा है। देखिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं..जिसको डर लगता है वह सरकार के खिलाफ चुनाव में उतर जाए।’

मनोज बाजपेयी से एक सावल औऱ किया गया कि जो कलाकार राजनीति मामलों में बोलते हैं फिर उन्हें बाद में बॉलीवुड में काम मिलना कम हो जाता है? इस पर मनोज बाजपेयी कहते हैंं- ‘नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता।’ फिल्मों के जरिए राजनीति हो रही है? इस पर मनोज ने कहा- ‘मैंने पद्मावत फिल्म देखी थी। मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ रहे हैं हम इसमें? आप ही बताएं क्या मुगल-ए-आजम क्या कहीं भी किसी भी तरह से सच के करीब थी? जो इतिहास हमने पढ़ा है क्या उससे वास्ता रखती थी? नहीं थी। मैंने पद्मावत देखी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।’ उरी फिल्म का उदाहरण देते हुए एक्टर ने कहा- ‘मैं उरी देख रहा था, एक दृश्य में मैं रो पड़ा था।

Since long i wanted to watch the epic scene of Gang of wasseypur again, Today Manoj bajpai did it with @khanumarfa in just 2:20 seconds with his hard hitting replies. pic.twitter.com/kdgBbNegel

— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) June 28, 2020

इस वीडियो को देख कर मनोज फैंस एक्टर की खूब तारीफ कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा- ‘एंकर-कोई मुझे मारो..कोई मुझे मारो।’ तो किसी ने कहा- ‘भाई जहर है कि प्यार?’ एक यूजर ने कहा- ‘भाई पूरा जाल बिछा रखा था। पर उस्ताद निकल आए।’

एक यूजर ने कहा-‘यहां भी अपना प्रोपोगेंडा चलाना चाहती थीं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। वाह उस्तात मनोज बाजपेयी।’

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो