मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल यानी आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस को बड़ा तोहफा मिला है। उनकी आने वाली फिल्म ‘Governor: The Silent Saviour’ का ऐलान किया गया है।

इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें मनोज बाजपेयी के साथ अदा शर्मा लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

फिल्म के दो पोस्टर भी जारी किए गए हैं, जिनमें कहानी की झलक देखने को मिल रही है लेकिन किरदारों के चेहरे छिपाए गए हैं। पहले पोस्टर में एक खाली कुर्सी दिखाई गई है, जो सत्ता से ज्यादा जिम्मेदारी और उसके बोझ को दर्शाती है। वहीं दूसरे पोस्टर में एक शख्स अंधेरे कॉरिडोर में अकेले चलता नजर आता है, जिसके साथ लिखा है- “अगर मैं हारता हूं भारत हार जाएगा।”, ये लाइन कहानी को एक गहरे और व्यक्तिगत संघर्ष से जोड़ती है।

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पोस्टर के साथ मेकर्स ने कैप्शन दिया, “आज हम विश्व शक्ति हैं क्योंकि एक अनसुने हीरो ने एक अनकही लड़ाई लड़ी।” इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म एक मजबूत और जिम्मेदार किरदार की कहानी होगी।

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फिल्म को चिनमय मंडलेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

पोस्टर सामने आने के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की कहानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और मनोज बाजपेयी की एक्टिंग को लेकर पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं।