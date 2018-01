‘दत्त बायोपिक’ के सेट से मनीषा कोईराला का लुक आया सामने, एकदम नरगिस दत्त जैसी लग रही हैं एक्ट्रेस

साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में दत्त बायोपिक भी शुमार है। इसमें लीड रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं। संजय दत्त की बायोपिक जिसमें रणवीर कपूर लीड रोल निभा रहे हैं। फिल्म की कास्ट और कपूर के लुक के अलावा फिल्म के बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है। यहां तक कि इसके टाइटल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मगर अब संजय की स्वर्गीय मां नरगिस दत्त के रूप में मनीषा कोईराला की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं। 47 साल की एक्ट्रेस की केप टाउन में शूटिंग स्थल से डायरेक्टर और क्रू के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में मनीषा मदर इंडिया स्टार की तरह युवा नजर आ रही हैं।

मनीषा के लुक्स से साफ लग रहा है कि वो अपने किरदार में काफी अच्छी तरह से घुस गई हैं। एक्ट्रेस ने इससे पहले 1942: ए लव स्टोरी जैसी कमर्शियली सफल फिल्म और बॉम्बे, खामोसी जैसी क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्में दी हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने काफी शानदार काम किया है। डियर माया में आखिरी बार नजर आईं एक्ट्रेस को हिरानी अपनी फिल्म के जरिए एक बार फिर से बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज होगी। इसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। अपने लुक्स को लेकर कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के साथ बातचीत की थी।

Just wondering… In June 2017, Fox Star Studios had confirmed 30 March 2018 as the release date of Dutt biopic [directed by Rajkumar Hirani and starring Ranbir Kapoor]… With Fox Star Studios bringing #Baaghi2 on 30 March 2018, is Dutt biopic rescheduled for another date? pic.twitter.com/2ppxTDZHAp

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 5, 2018