नेपाल में हाल ही में आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस त्रासदी के बाद दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस समय उनके अंदर बहुत ज्यादा और बयान न कर पाने वाला दर्द है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर नेपाल को बार-बार आने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से कब राहत मिलेगी। बता दें कि मनीषा कोइराला नेपाल की राजधानी काठमांडू की रहने वाली हैं।

बता दें कि मनीषा रविवार को आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु की तरफ से आयोजित ‘नेपाल के साथ एकजुटता’ कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका देश इस मुश्किल समय से भी बाहर निकल आएगा। मनीषा ने कहा, “आज जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैं बिना सोचे यहां आ गई। हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वह बहुत बड़ा और समझ से परे है। मैं जितनी खामोश और उलझन में आज हूं, शायद पहले कभी नहीं रही। मैं इसे समझ भी नहीं पा रही हूं।”

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मनीषा कोइराला ने किए सवाल

अभिनेत्री ने आगे कहा, “हमारे देश में इतनी बार आपदाएं क्यों आती हैं? कभी भूकंप आता है और परिवार तबाह हो जाते हैं, तो कभी ऐसी भयानक बाढ़ आती है, जिससे हजारों लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। जब भूकंप आया था, तब मैं सिंधुपालचोक गई थी। मैंने वहां टूटे हुए घर और बिखरी हुई जिंदगियां देखीं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं रासुवा जाकर वहां का हाल देख सकूं।”

कार्यक्रम में अपनी बात जारी रखते हुए मनीषा ने आगे कहा, “क्यों प्रकृति या शायद हमारे अपने काम हमें बार-बार इतना दर्द देते हैं। क्या इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता? हे भगवान, क्या हमें कम दर्द मिल सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी भावनाओं को कैसे समझूं। यह जिंदगी हमें और कितना दर्द सहने पर मजबूर करेगी? मैं बस इतना जानती हूं कि जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, तो हमारे पास उससे उबरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हमारे पास अपनी सारी हिम्मत जुटाने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है और हमारा देश यही करेगा। हमारे लोग यही करेंगे।”

नेपाल बाढ़ में 752 लोगों की हुई मौत

रविवार शाम द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में आई बाढ़ में करीब 752 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 2,500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से यह बाढ़ आई। इसके बाद तेज पानी भोटे कोशी नदी और उसकी सहायक नदी लेंदे खोला से होते हुए त्रिशूली नदी में पहुंच गया।

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