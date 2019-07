दिल्ली में टैक्स फ्री Super 30, फैसले के लिए ऋतिक रोशन ने दिल्ली सरकार को कहा शुक्रिया

दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि ऋतिक रोशन अभिनीत ‘‘सुपर 30’’ राष्ट्रीय राजधानी में कर मुक्त होगी। फिल्म पहले ही बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कर मुक्त हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार ‘सुपर 30’ फिल्म को कर मुक्त कर रही है ताकि यह दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित कर सके।’’ बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने इस फैसले के लिए दिल्ली सरकार का आभार जताया है।

उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘श्री मनीष सिसोदिया जी हमें राष्ट्र निर्माण टीम का हिस्सा समझने और दिल्ली में सुपर 30 को कर मुक्त करने की घोषणा के लिए आपका शुक्रिया।’’

‘‘सुपर 30’’ पटना के विद्वान आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित हैं जो हर साल आईआईटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए गरीब परिवारों के 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। एक अन्य ट्वीट में सिसोदिया ने कहा कि आनंद कुमार उनके साथ दिल्ली सरकार के एक स्कूल में गए और शहर के सरकारी स्कूल के छात्रों को हर महीने एक कक्षा देने के लिए राजी हो गए।

उन्होंने बताया कि यह कक्षा हमारे स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन होगी। उपमुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट किया, ‘‘सुपर 30 से ख्याति पाने वाले आनंद कुमार आज मेरे साथ दिल्ली सरकार के एक स्कूल में गए। उनका काम और व्यक्तित्व देशभर के सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा है क्योंकि कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे अपने आईआईटी-जेईई के सपनों को पूरा करते हैं। वास्तव में गुरु होने का मतलब यही है।’’

Anand Kumar of #Super30 fame visited a #DelhiGovtSchool with me today. His work & personality r inspiration for all teachers across country, as children from humble backgrounds achieve their IIT-JEE dreams. This is what it truly means to be a guru (1/3)

@iHrithik @teacheranand

