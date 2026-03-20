मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्राकी मां सुदर्शन मल्होत्रा का 19 मार्च को 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। कई सितारे उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना जताई। उनका अंतिम संस्कार 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे सांताक्रूज़ वेस्ट, मुंबई के हिंदू श्मशान घाट में हो रहा है।

डिजाइनर की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, “हम कृतज्ञता के साथ एक खूबसूरत जीवन के शांतिपूर्ण अंत की सूचना दे रहे हैं। हमारी प्रिय मां श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा ने 94 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने एक लंबा और संतुष्ट जीवन जिया और अपने पीछे प्यार से भरी यादें और एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।”

सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कई बड़े सितारे उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते नजर आए। इनमें ऐश्वर्य राय, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल, करिश्मा कपूर, जोया अख्तर, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर शामिल थे। इनके अलावा करण जौहर, अनन्या पांडे, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, संजय कपूर, महीप कपूर, शनाया कपूर, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2: नहीं खली रहमान डकैत की कमी, ‘धुरंधर’ बन फिल्म में छाए रणवीर सिंह

मनीष मल्होत्रा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ खूबसूरत पलों की झलक शेयर करते रहते थे। पिछले साल उनकी जन्मदिन पर उन्होंने घर पर एक खास सेलिब्रेशन रखा था, जिसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, “हैप्पी बर्थडे, मम्मी डियर…” इस मौके पर रेखा, करण जौहर, उर्मिला मातोंडकर समेत कई लोग शामिल हुए थे।

यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Review: ‘दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है’, हमजा मजारी बन लयारी पर भारी पड़ा जसकीरत सिंह रांगी

एक मदर्स डे पोस्ट में मनीष ने अपनी मां को अपनी “ताकत, प्रेरणा और साथी” बताया था। उन्होंने लिखा था कि उनकी मां ने बचपन से ही उन्हें कपड़ों और फिल्मों के प्रति उनके जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा, “मेरी मां मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा और मेरी साथी हैं… आज सुबह उनके साथ चाय पीते हुए मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने हमेशा मेरे सपनों को समर्थन दिया। हैप्पी मदर्स डे।”