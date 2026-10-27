पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पर नशे में होने के आरोप लगाने के साथ-साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने पंजाबी सिंगर मनिंदर बुट्टर को लेकर भी दावा किया था। उनियाल ने आरोप लगाया था कि साल 2019 में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान मनिंदर भी नशे में थे। अब मनिंदर बुट्टर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो शेयर किया और मंत्री से सबूत मांगा है।

अपने वीडियो में बुट्टर ने कहा, “मैं बहुत सीधा-सादा इंसान हूं। मैंने कभी जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, न ही कभी किसी तरह का गलत व्यवहार किया है। मैंने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखने और दूसरों का सम्मान करने की कोशिश की है। जब मुझे पता चला कि मेरे और मेरे पिता के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं, तो मुझे सच में हैरानी हुई।”

क्या है मामला?

उत्तराखंड में कार्यक्रम के दौरान दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस को बीच में रोका था। इसके साथ उनपर नशे में परफॉर्म करने का आरोप लगाया था। इसी के साथ उनियाल ने कहा था कि इससे पहले मनिंदर बुट्टर भी एक कार्यक्रम में नशे में थे और इसके बाद उनकी बुरी तरह पिटाई हुई थी।

मनिंदर बुट्टर के बारे में क्या बोले थे सुबोध उनियाल?

मंत्री ने कहा था, “इतना पिटा था कि अब उसका बाप भी यहां नहीं आ सकता।” इन आरोपों को मनिंदर ने खारिज किया है, साथ ही सुबोध उनियाल से इस बात का सबूत भी मांगा है।

मनिंदर ने कहा, “यह साल 2019 की बात है, करीब सात साल पहले मैं उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के लिए गया था। वहां मैंने एक घंटे से ज्यादा समय तक परफॉर्म किया था। माननीय मंत्री जी भी मंच पर आए थे और उन्होंने मेरे सिर पर पारंपरिक पहाड़ी टोपी रखकर मुझे सम्मानित किया था। मैंने पूरी परफॉरमेंस वह टोपी पहनकर ही दी थी।”

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मनिंदर ने मंत्री से मांगे सबूत

गायक ने कहा, “मैं सम्मानपूर्वक मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड करें, ताकि सभी लोग देख सकें कि वास्तव में क्या हुआ था।” बुट्टर ने कहा कि वह सुबोध उनियाल को पिता समान मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा अपने परिवार को विवादों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। गायक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के सेवन के बाद परफॉर्म नहीं क्या और हमेशा अपने काम को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक बार फिर मांग की कि कार्यक्रम की पूरी और बिना एडिट की गई रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए।

दलेर मेहंदी संग सुबोध उनियाल का विवाद

बता दें कि सोमवार को मीका सिंह की टीम की ओर से बयान जारी किया गया था कि सुबोध उनियाल ने फोन पर बात की और दलेर मेहंदी से माफी मांगी। हालांकि सुबोध ने माफी मांगने की बात को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया तो वो माफी क्यों मांगेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…