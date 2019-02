VIDEO: मणिकर्णिका की सक्सेस से बेहद खुश कंगना, बहन रंगोली संग ऐसे किया सेलिब्रेट

Manikarnika: कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। कंगना की फिल्म ने 5 दिन के अंदर ही 50 करोड़ जुटा लिए थे। ऐसे में कंगना बेहद खुश हैं। अब कंगना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिल कर फिल्म की सक्सेस पार्टी मना रही हैं। कंगना की बहन रंगोली ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कंगना के सारे दोस्त बहन रंगोली संग मिल कर कंगना को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं।

रंगोली द्वारा शेयर की गई इस वीडियो को देख कंगना के फैन्स ने उन्हें मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। इस बीच कंगना के फैन्स कहते नजर आए कि उन्हें कंगना पर गर्व है। तो कुछ लोग कंगना को बॉलीवुड की क्वीन कह कर संबोधित करने लगे। इसके अलावा कुछ लोग कंगना के दोस्तों को देख कहते नजर आए कि वह लोग लकी हैं। एक फैन ने कहा कि वह भी कंगना से मिलना चाहते हैं। कंगना को हैट्स ऑफ कहते हुए कुछ फैन्स ने उनके लिए ‘गर्लपावर’ का नारा दिया।

Celebrating the great response !! #Manikarnika Thank you @nehaaimage for the lovely flowers & cake pic.twitter.com/jlPcx0FxP2

