‘बिग बॉस’ कंटेस्टेंट मंदाना करीमी मई में भारत छोड़कर दुबई में बस गई थीं। जिसके बाद अब एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। भारत में रहते हुए भी ऐसा हो रहा था और अब भी ये खत्म नहीं हुआ है। मंगलवार को मंदाना ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए और साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग को लेकर बात की। उनके मुताबिक, यह सिलसिला बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से अलग होने के बाद शुरू हुआ था और कई सालों से जारी है।

मंदाना के मुताबिक, उनसे जुड़े लोगों, जिनमें प्रोड्यूसर और को-स्टार्स भी शामिल हैं, उन्हें ऐसे ईमेल मिल रहे हैं जिनमें या तो पैसे मांगे जाते हैं या फिर उनके बारे में आपत्तिजनक और बदनाम करने वाले दावे किए जाते हैं।

मंदाना करीमी ने साइबर बुलिंग को लेकर किया खुलासा

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में मंदाना ने कहा कि वह छुट्टियों पर हैं, लेकिन एक बार फिर उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने बताया कि अलग होने के बाद से वह छह साल से ज्यादा समय से साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग का सामना कर रही हैं।

मंदाना ने कहा, “एक अकाउंट ने मेरे प्रोड्यूसर और को-स्टार्स को मैसेज किया। उसमें मेरे बारे में बातें बताई गईं और उनसे पैसे भी मांगे गए। यह अब भी हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है और क्यों चाहता है कि मेरे पास न काम हो, न पैसा और न दोस्त।”

उन्होंने आगे बताया कि करीब चार साल पहले उन्होंने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए रखा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। मंदाना के मुताबिक, उन्हें बताया गया कि किसी ने एक प्रोफेशनल हैकर को उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं।

मंदाना ने कहा कि उनके नाम से ‘मीनाक्षी’ नाम का इस्तेमाल करके मशहूर लोगों को ईमेल भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत छोड़ने के बाद भी उनके दोस्तों को ऐसे ईमेल मिल रहे हैं। उनके मुताबिक, उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें इन ईमेल के बारे में बताया है और यह एक फर्जी अकाउंट है।

मंदाना ने दावा किया कि इस मामले में उन्होंने भारत में पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, “कोई बस मेरा नाम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है।”

अब मैं चुप नहीं रहूंगी

मंदाना ने ईमेल के स्क्रीनशॉट भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि कई सालों से एक अंजान शख्स लगातार उनके साथ साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और स्टॉकिंग कर रहा है।

उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति उनकी जिंदगी पर करीब से नजर रखता है और उन लोगों को गलत और नुकसान पहुंचाने वाले ईमेल भेजता है, जिनके साथ वह सोशल मीडिया पर जुड़ी होती हैं या जिनका जिक्र करती हैं। मंदाना ने कहा कि भारत से दुबई जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी है।

मंदाना ने लिखा कि वह पहले भी साइबर क्राइम को लेकर कई शिकायतें दर्ज करा चुकी हैं और अब वह सार्वजनिक तौर पर इस मामले के बारे में बात कर रही हैं और सबूत शेयर कर रही हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें मंदाना के बारे में कोई ईमेल मिले तो उस पर जवाब न दें, पैसे न भेजें और उसमें लिखी बातों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ईमेल को सेव करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और उन्हें भेजें। मंदाना ने साफ कहा, “यह उत्पीड़न है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी।”

मई में दुबई शिफ्ट हुई थीं मंदाना

मंदाना ने मई में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत छोड़ दिया था। SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका यह फैसला किसी एक देश या किसी एक घटना की वजह से नहीं था, बल्कि वह अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू करना चाहती थीं।

उन्होंने कहा था कि भारत ने उनकी जिंदगी के कुछ सबसे अहम साल दिए हैं। यहीं उन्होंने अपना करियर बनाया, दोस्त बनाए और ईरान से बाहर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि, समय के साथ उनकी जिंदगी, प्राथमिकताएं और सोच काफी बदल गई।

मंदाना ने कहा था कि वह अब खुद से दोबारा जुड़ना चाहती हैं और अपनी जड़ों, काम और अपने लोगों की आजादी के लिए आवाज उठाने पर ध्यान देना चाहती हैं।

उन्होंने भारत छोड़ने को भावुक करने वाला फैसला बताया था। मंदाना ने कहा था कि भारत ने उन्हें एक अभिनेत्री के साथ-साथ एक महिला, कलाकार और एक ऐसे इंसान के रूप में भी बहुत कुछ दिया, जिसने अपने घर से दूर अपनी आवाज तलाशने की कोशिश की।

उन्होंने कहा था कि इस फैसले के साथ उनके मन में आभार, पुरानी यादें, दुख और अनिश्चितता सब कुछ एक साथ है। हालांकि, कभी-कभी जिंदगी इंसान को खुद को नए सिरे से तलाशने के लिए मजबूर करती है और वह भी अब अपनी जिंदगी के ऐसे ही दौर में प्रवेश कर रही हैं।

दुबई में जिंदगी की तस्वीरें की थीं शेयर

दुबई शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों बाद मंदाना ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। उन्होंने लिखा था कि दुख और आभार के बीच उन्होंने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया है।

उन्होंने कहा था कि दुनिया अचानक बदल गई है और उसे फिर से जीना सीखने में वक्त लग रहा है। मंदाना ने लिखा था कि कुछ दिन विरोध के लिए होते हैं और कुछ दिन जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए। उनके मुताबिक, दोनों ही जरूरी हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि दोबारा खुशियां तलाशने का मतलब यह नहीं है कि संघर्ष खत्म हो गया है। उनकी मुस्कान के पीछे नुकसान, हिम्मत और जिंदगी को फिर से शुरू करने की कहानी है।

मंदाना करीमी के बारे में

मंदाना करीमी ईरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 2010 में मॉडलिंग से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। 2015 में उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म ‘रॉय’ में कैमियो किया था। इसी साल वह ‘बिग बॉस 9’ में नजर आईं और शो की सेकेंड रनर-अप रहीं।

मंदाना ‘भाग जॉनी’, ‘मैं और चार्ल्स’ और ‘क्या कूल हैं हम 3’ जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म ‘थार’ थी, जो 2022 में रिलीज हुई थी।

मंदाना ने टीवी पर भी काम किया है। ‘बिग बॉस 9’ के बाद वह 2018 में ‘इश्कबाज’ में नजर आई थीं। 2022 में उन्होंने कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में हिस्सा लिया था।

2017 में मंदाना ने मुंबई के बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। इसके बाद उन्होंने गौरव और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। दोनों का 2021 में तलाक हो गया।

हाल के दिनों में मंदाना ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखती रही हैं।