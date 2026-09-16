बॉलीवुड में एक दौर वो भी था जब सिनेमा पर अंडरवर्ल्ड का काफी दबदबा माना जाता था। उसी दौरान एक्ट्रेस मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी थी। ये तस्वीर 1994 के भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान की बताई जाती है। पहली बार एक्ट्रेस मंदाकिनी ने इस तस्वीर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

आज तक इस तस्वीर के बारे में कई तरह के दावे किए गए। दोनों के निजी रिश्तों की अफवाहें भी सामने आई। लेकिन अब एक्ट्रेस ने बताया कि वह दाऊद जानती भी नहीं थीं और ना ही उनके बुलाने पर दुबई गई थीं।

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दुबई क्रिकेट स्टेडियम की लीक तस्वीर

1994 में दुबई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। उस दौरान स्टेडियम से मंदाकिनी और दाऊद की तस्वीरें सामने आई थीं। न्यूज में ये तस्वीरें उस मैच से ज्यादा सुर्खियों में रही थीं। अब एएनआई से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस मंदाकिनी ने बताया कि वो दुबई किसी शो के कारण गई थीं, दाऊद से मिलने नहीं।

मंदाकिनी- मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें दाऊद ने वहां नहीं बुलाया था। वो शो के लिए गई और उसके बाद मैच देखने गईं, जहां से यें तस्वीरें लीक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि तस्वीरों के सामने आने के बाद जिस तरह की खबरें उड़ीं, उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। मंदाकिनी कहती हैं कि एक आर्टिस्ट के तौर पर वह कई लोगों से मिलती हैं और उनमें कोई फर्क नहीं करती हैं।

एक्ट्रेस ने कहा कि “लोग जो चाहें लिखें या बोलें, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक आर्टिस्ट हजारों लोगों से मिलता है और हमारे लिए सब बराबर हैं। वहां बहुत सारे लोग थे, किसके साथ तस्वीर खिंचवाए, किसके साथ नहीं…। मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था, हम शो के लिए वहां थे।”

तस्वीरों के कारण हो गया करियर खत्म

एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि इन तस्वीरों की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीर कई विवाद और मुश्किलों का कारण बनी। उन्होंने कहा कि इसका उनके फिल्मी करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि इन सब बातों को संभालने के लिए एक टीम होनी जरूरी है।

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जब मंदाकिनी और दाऊद संबंधों की खबरें उड़ीं

जानकारी के लिए बता दें कि 1993 में मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया था। पुलिस उसके पीछे थी लेकिन जब मंदाकिनी और दाऊद की क्रिकेट मैच की तस्वीरें सामने आईं तो पूरे देश में खलबली मच गई। दोनों के निजी संबंधों की अफवाहों ने खूब तूल पकड़ा।

बाद में पुलिस ने मंदाकिनी से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद को लेकर पूछताछ भी की, बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब सालों बाद एक्ट्रेस ने ये खुलासा किया।