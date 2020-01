Man vs Wild: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत इस वक्त Bear Grylls के एडवेंचर शो को लेकर चर्चाओं में हैं। Man vs Wild के नए एपिसोड के लिए रजनीकांत बंदीपुर कर्नाटका के जंगलों में ग्रेल्स के साथ पहुंचे थे। इसको लेकर अब खबर आ रही है कि कुछ एक्टिविस्ट को ये बिलकुल अच्छा नहीं लगा कि रजनीकांत वाइल्ड लाइफ के बीच इस समय में पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रजनीकांत के खिलाफ एक्टिविस्ट प्रोट्स्ट कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि रजनीकांत को अरेस्ट किया जाए।

एक्टिविस्ट के मुताबिक बंदीपुर नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। जिसकी वजह से रजनीकांत के खिलाफ मोर्चा खोला गाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टिविस्ट का कहना है कि जंगल में पहुंचे क्रू से जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। जानवर डर सकते हैं। वहीं एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि इस मौसम में जंगल में आग लगने के चांस बने रहते हैं जिससे कि और नुकसान हो सकता है। इस शूट को मानसून में भी शूट किया जा सकता था।

बता दें, शो के सेट से रजनीकांत की ग्रेल्स के साथ एक तस्वीर सामने आई थी जिसे सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद किया गया। इस तस्वीर में रजनी और ग्रेल्स दोनों पोज मारते दिखे। ग्रेल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से रजनीकांत के साथ बंदीपुर के जंगलों से एक तस्वीर शेयर की। रजनीकांत डार्क नेवी ब्लू जैकेट में क्रो कैप और काला चश्मा लगाए दिखे वहीं ग्रेल्स भी उनके साथ पोज देते नजर आए।

After our episode with Prime Minister @NarendraModi of India helped create a bit of TV history, (3.6 billion impressions), superstar @Rajinikanth joins me next, as he makes his TV debut on our new show #IntoTheWildWithBearGrylls on @DiscoveryIN. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/WKscCDjPZc

— Bear Grylls (@BearGrylls) January 29, 2020