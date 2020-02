Motion Poster Of Rajinikanth, Bear Grylls in Into the Wild With Bear Grylls: दुनिया के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में से एक मैन वर्सेज वाइल्ड (Man vs Wild) इस बार काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस बार शो में सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) शिरकत करेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत के शो से जुड़ने की खबर को लेकर फैंस में काफी ज्यादा उत्साह है। ऐसे में शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने फैंस को सरप्राइज देते हुए शो से रजनीकांत का फर्स्ट लुक शेयर किया है।

15 सेकेंड के इस मोशन पोस्टर में 69 साल के रजनीकांत बेयर के साथ अपने निराले अंदाज में बोनट पर रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोशन पोस्टर शेयर करते हुए बेयर ने कैप्शन में लिखा कि रजनीकांत के ब्लॉकबस्टर टीवी डेब्यू की तैयारियां चल रही हैं। बेयर ने आगे लिखा कि मैंने विश्व के काफी सुपरस्टार के साथ काम किया लेकिन रजनीकांत के साथ काम करना मेरे लिए स्पेशल रहा।

Preparing for @Rajinikanth’s blockbuster TV debut with an Into The Wild with Bear Grylls motion poster! I have worked with many stars around the world but this one for me was special. Love India. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/kFnkiw71S6 — Bear Grylls (@BearGrylls) February 19, 2020

इस मोशन पोस्टर के अलावा बेयर ने एक अन्य ट्वीट में रजनीकांत की जमकर तारीफ भी की है। बेयर ने ट्टीट कर लिखा कि रजनीकांत हमेशा से ही एक ऐसे स्टार रहे हैं जिनमें काफी स्वैग है लेकिन जंगल में सब कुछ बदल जाता है। एक लेजेंड के साथ समय बिताना काफी शानदार अनुभव था। इस शो के जरिए हमनें रजनीकांत को एक नए अवतार में देखा है।

@rajinikanth has always been a star with swagger! But in the wild everything is different… It was so fun to spend time with the legend and get to know and see him in a totally new way… #ThalaivaOnDiscovery @DiscoveryIN — Bear Grylls (@BearGrylls) February 19, 2020

मालूम हो कि रजनीकांत ने मैन वर्सेज वाइल्ड के लिए इस साल जनवरी के महीने में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग की थी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 874 स्क्वॉयर किलोमीटर में फैला नेशनल पार्क है जो कर्नाटक में स्थित है। मोशन पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि मैन वर्सेज वाइल्ड में दर्शकों को एक बार फिर थलाइवा रजनीकांत का जबरदस्त अंदाज देखने को मिलेगा। फैंस इस एपिसोड का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बेयर ग्रिल्स दुनिया भर की कई रसूखदार हस्तियों के साथ शो कर चुके हैं। इस शो पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नजर आ चुके हैं।

