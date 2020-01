Rajinikanth in Man vs Wild Discovery Channel: Bear Grylls पीएम मोदी के बाद अब साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अपने एडवेंचर शो Man Vs Wild का स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं। साल 2019 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पीएम मोदी संग Bear Grylls का शो Man Vs Wild फैंस के बीच काफी पसंद किया गया था। इस बार साउथ के दर्शक रजनीकांत के साथ Bear Grylls के इस शो को देखने के लिए उतावले होंगे।

कहा जा रहा है कि इस एपिसोड में रजनीकांत ग्रेल्स के साथ जंगलो में खतरा मोल लेते नजर आएंगे। जैसे पिछली बार पीएम मोदी को ग्रेल्स हिदायत देते दिखे थे कि कैसे जंगल में अपना खयाल रखना होता है,कुछ ऐसा ही वह रजनीकांत को भी सिखाएंगे।

खबरों के मुताबिक रजनीकांत ग्रेल्स के साथ कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं और Man Vs Wild की शूटिंग पूरी की जा रही है। कहा जा रहा है कि रजनीकांत और ग्रेल्स की एक दिन की शूटिंग का शेड्यूल 6 घंटों का रखा गया है।

सोर्स के मुताबिक रजनीकांत ने अपनी एक्टिंग के शेड्यूल से कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली है। थलाइवा Man vs Wild के लिए मेसूर रवाना हो चुके हैं और आने वाले दिन वह ग्रेल्स के साथ ही बिताएंगे।

27 जनवरी को इस शो के एपिसोड की शूटिंग का पहला दिन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। बचा कुचा पोर्शन मंगलवार को पूरा किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले ग्रेल्स पीएम मोदी को लेकर उत्तराखंड के जिम कोरबेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park in Uttarakhand) पहुंचे थे और वहां दोनों ने शूट किया था।

पीएम मोदी के साथ Bear Grylls के इस एडवेंचरस शो के एपिसोड को देश और दुनिया में खूब पसंद किया गया था। अब बारी रजनीकांत की है। इस खबर के बाद से धीरे धीरे रजनीफैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

इस खबर के सामने आने के बाद से ही रजनीकांत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। फैंस रिएक्ट कर कह रहे हैं कि पीएम मोदी के बाद एक अकेला इंडियन रजनीकांत आप दिखेंगे Man Vs Wild में। तो कोई बोला- इससे पता चलता है कि थलाइवा देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं और लगातार ट्विटर पर अपने कुछ ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं:-

