सलमान खान को धमकी भरा ई-मेल भेजने वाला आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार, कहा था- मूसेवाला की तरह होगा तेरा हाल

सलमान खान को धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले को मुंबई पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram