Avatar 2: जेम्स कैमरून की ‘अवतार 2’ देखते हुए एक शख्स की थिएटर में हुई मौत, इस कारण गई जान

Avatar-The Way Of Water: बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वॉटर'(Avatar 2: The Way to Water) ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। जेम्स कैमरुन (James Cameron) की ये फिल्म 16 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। भारत में भी यह फिल्म जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है। यह फिल्म साल साल 2009 में आई फिल्म ‘अवतार’ का दूसरा भाग है। लोग मेकर्स की सोच और स्टारकास्ट के काम को देखकर हैरान हैं।

खुद मेकर्स भी नहीं जानते थे कि पैंडोरा की दुनिया लोगों को इतनी भा सकती हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अवतार 2 की वजह से एक शख्स ने अपनी जान गवां दी है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 को सिनेमाघर में देखने गए आंध्र प्रदेश के एक शख्स की अचानक मौत हो गई है।

फिल्म देखने के दौरान पड़ा दिल का दौरा

दरअसल आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम शहर में एक शख्स अपने भाई के साथ अवतार 2 देखने गया था। पोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स का नाम लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू है। फिल्म देखते हुए श्रीनू फिल्म के बीच में ही अचानक गिर पड़े। उनका छोटा भाई राजू उन्हें किसी तरह पेद्दापुरम के सरकारी अस्पताल भी लेकर पहुंचा लेकिन वहां डॉक्टरों ने श्रीनू को मृत घोषित कर दिया।

देखिए ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ का ट्रेलर:

डॉक्टरों ने मौत की वजह बताते हुए कहा कि लक्ष्मीरेड्डी को पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। फिल्म देखते हुए वह ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जिससे ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। लक्ष्मीरेड्डी श्रीनु के परिवार में एक बेटी और एक बेटा भी है।

‘अवतार’के पहले पार्ट देखने के दौरान भी हुआ था हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह की घटना 12 साल पहले साल 2009 में ताइवान में हुई थी। दरअसल साल 2009 में जब जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार’ रिलीज हुई थी तो उस दौरान भी एक 42 साल के शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। फ्रांस प्रेस एजेंसी में ये रिपोर्ट सामने आई थी।