मुंबई: एक्ट्रेस को देख BMW से आया शख्स करने लगा मास्टरबेट, पति की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

मशहूर टीवी और फिल्म एक्‍टर सुमित राघवन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सोमवार को मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात शख्स उनके घर के सामने कार में बैठ उनकी पत्नी को देख हस्तमैथुन कर रहा था। सुमित राघवन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को देते हुए लिखा, ‘एक सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू जिसके आखिरी के चार अंक 1985 हैं, उसे ट्रेस किया जाना चाहिए। ड्राइवर ने ग्रे रंग की सफारी पहनी हुई थी और उसकी गाड़ी पार्ले तिलक स्कूल के पास ही पार्क थी। तभी उसने मेरी पत्नी के सामने हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी ने उसकी गाड़ी के आखिरी चार अंक लिख लिए थे।’ शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू कर दी।

A white BMW with last 4 digits 1985 needs to be traced. The driver wearing a grey safari who had parked near #ParleTilakSchool #VileParleEast started masturbating in front of my wife. Before she could slap him he escaped. She could note down just the last 4 digits@MumbaiPolice

