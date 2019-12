Pati Patni Aur Woh: कार्तिक की फिल्म ने मचाया धमाल

कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो ने अभी तक 51 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के कलेक्शन का ब्योरा दिया है। तरण ने बताया कि फिल्म वीक डेज में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। पहले हफ्ते में फिल्म 51 करोड़ कमा चुकी है।

#PatiPatniAurWoh cruises past ₹ 50 cr mark... Continues its steady run on weekdays... Will comfortably cross *Week 1* biz of #LukaChuppi [₹ 53.70 cr]... Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr, Mon 5.70 cr, Tue 5.35 cr, Wed 4.62 cr. Total: ₹ 51.61 cr. #India biz.