Mamangam Movie: मलयालम फिल्म Mamangam सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद भी आ रही है। लेकिन Mamangam मेकर्स को लगातार डर सता रहा है कि कहीं ये फिल्म ऑनलाइन लीक न हो जाए। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर्स पहले ही अपनी अपील लेकर मद्रास हाईकोर्ट जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हाईकोर्ट से गुजारिश की कि कोर्ट पाइरेट वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनल्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लें। आपको बता दें कि तमिलरॉकर्स नाम की पाइरेटेड वेबसाइट हर बड़ी और नई फिल्मों को लीक कर अपनी वेबसाइट पर जारी कर देती है। इससे बॉलीवुड समेत सभी फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो चुका है।

ममंगम फिल्म को लेकर जहां एक तरफ क्रिटिक्स अपना रिव्यू दे रहे हैं वहीं फिल्म ट्रेड एनेलिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया- इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने पाइरेसी साइट्स और टेलीग्राम चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मद्रास हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। यह Mamangam टीम की तरफ से एक अच्छा कदम है।’

दरअसल, फिल्म इंडस्ट्री के लोग पाइरेसी से बेहद परेशान हैं। तमिलरॉकर्स नाम की पाइरेसी साइट नई नई फिल्मों को ऑनलाइन लीक कर डालती है। जिससे बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स को इसकी कीमत भारी नुकसान में रहकर चुकानी पड़ती है।

Mamangam टीम ने इस ओर सख्त कदम उठाते हुए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञात हो आज यानी 12 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमनाघरों में लग चुकी है। जब भी फिल्में रिलीज होती हैं, इसके कुछ ही घंटों में फिल्म को पाइरेसी साइट द्वारा ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। घटिया प्रिंट पर फिल्मों को दिखाया जाता है और फ्री में फिल्म दिखाने का झांसा दिया जाता है।

The producer of #Mamangam, Venu Kunnappilly, has approached the Madras High Court seeking it to take serious action against pirate websites and Telegram channels— a good move by the team. #MamangamFromDec12

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 11, 2019