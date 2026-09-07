मलयालम सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर आर. शरथ का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शरथ का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी।

आर शरथ ने मलयालम सिनेमा में निर्देशक, स्क्रीनराइटर और कहानीकार के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने केरल के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया।

‘सायहनम’ के लिए मिले कई पुरस्कार

शरथ ने ‘सायहनम’, ‘स्थिति’, ‘शीलाबती’, ‘बुद्धनुम चाप्लिनुम चिरिक्कुन्नु’, ‘स्वयम’ और ‘पैराडाइज’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्म ‘सायहनम’ को इंदिरा गांधी अवॉर्ड मिला था। साल 2000 में इस फिल्म को सात केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड भी मिले थे।

उनकी फिल्म ‘द डिजायर: ए जर्नी ऑफ अ वुमन’ ने 2011 में जिनेवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट नैरेटिव फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता था।

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डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों में भी किया काम

आर शरथ ने कई शॉर्ट फिल्मों का भी निर्देशन किया, जिनमें ‘अचिंते कथा’, ‘चुमर चित्रंगल’, ‘भूमिक्कोरु चरमा गीतम’ और ‘महात्मा गांधी रोड’ शामिल हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स पर बनाई उनकी डॉक्यूमेंट्री को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी।

मध्य प्रदेश के भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित उनकी फिल्म ‘बरीअल ऑफ ड्रीम्स’ ने भी राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था। म्यूरल पेंटिंग्स पर उनके काम के लिए उन्हें केंद्र सरकार की जूनियर फेलोशिप भी मिली थी।

पत्रकार के तौर पर भी किया काम

आर शरथ का जन्म केरल के कोल्लम जिले के विलक्कुडी में हुआ था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के महात्मा गांधी कॉलेज से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज से पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया।

सरकारी नौकरी में जाने से पहले उन्होंने ‘केरल कौमुदी’ में पत्रकार के तौर पर काम किया था। बाद में वह केरल सरकार के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से जुड़े। साल 2021 में वह डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। आर शरथ अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर FEFKA डायरेक्टर्स यूनियन ने भी शोक जताया है।