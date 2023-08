मशहूर मलयालम निर्देशक सिद्दीकी का निधन, सलमान खान के साथ बनाई थी ‘बॉडीगार्ड’

सिद्दीकी इस्माइल के पार्थिव शरीर को कदवंथरा के राजीव गांधी इनडोर स्टेडियम में सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक रखा जाएगा और बाद में लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा।

Malyalam director Siddique (Photo: Twitter/@dp_karthik)

