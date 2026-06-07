नेशनल अवॉर्ड विनर मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार को कोच्चि में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सलीम कुमार ने कोच्चि के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, जहां उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद ले जाया गया था। निधन से पहले अभिनेता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सलीम कुमार का अंतिम संस्कार आज 7 जून को किया जाएगा।

वहीं, सुबह 9 बजे से परावुर टाउन हॉल में सलीम कुमार का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए परावुर जाएंगे। बता दें कि शनिवार रात अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया, “उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स, डायलिसिस और जीवन बचाने वाले अन्य उपाय दिए गए। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और जान बचाने की हर संभव कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।”

यह भी पढ़ें: ‘जो उखाड़ना है उखाड़ लो’, झूठे यौन उत्पीड़न केस पर कार्रवाई की मांग के बीच शिल्पा शिंदे का ऐसा पोस्ट

इष्टमनु नूरु वत्तम से किया डेब्यू

थिएटर और मिमिक्री के जरिए नाम कमाने के बाद सलीम कुमार ने 1997 में आई फिल्म ‘इष्टमनु नूरु वत्तम’ (Ishtamanu Nooru Vattam) से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया। वह मलयालम सिनेमा के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक बन गए। उनकी कुछ फेमस फिल्मों में ‘सत्यमेव जयते’, ‘थेनकासिपट्टनम’, ‘वन मैन शो’, ‘ई परक्कम थालिका’, ‘मीसा माधवन’, ‘मजथुल्लिकिलुक्कम’, ‘कुंजिक्कोनन’, ‘कल्याणरमन’, ‘सी.आई.डी.’, ‘मूसा’, ‘थिलक्कम’, ‘किलिचुंदन मम्पाजम’, ‘पट्टालम’, ‘छथिक्कथा चंदू’, ‘मायावी’, ‘पेरुमाजक्कलम’, ‘अचानुरंगथा वीदु’, और ‘एडमिन्टे माकन अबू’ समेत कई अन्य शामिल हैं।

अदमिन्ते मकान अबू के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

सलीम कुमार को साल 2010 में फिल्म ‘अदमिन्ते मकान अबू’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल और स्टेट अवॉर्ड मिला। 2005 में फिल्म ‘अचनुरंगथा वीडु’ में अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए उन्हें सेकंड बेस्ट एक्टर का स्टेट अवॉर्ड मिला। 2013 में फिल्म ‘अयालुम नजानुम थम्मिल’ के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का स्टेट अवॉर्ड मिला। 2016 में फिल्म ‘करुता जुथन’ के लिए उन्हें बेस्ट स्टोरी राइटर का स्टेट अवॉर्ड मिला। 2013 में उन्हें बेस्ट एक्टर का स्टेट टेलीविजन अवॉर्ड भी मिला।

सलीम कुमार का फैमिली ट्री

एक्टिंग के अलावा सलीम कुमार ने फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाया और ‘करुथा जूथन’ और ‘दैवमे कैथोजम के. कुमार अकनम’ जैसी फिल्में डायरेक्ट की। सलीम कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और उनके दो बेटे चंदू सलीम कुमार और आरोमल सलीम कुमार हैं।

यह भी पढ़ें: जब एक फिल्म ने सुनील दत्त को कंगाली की कगार पर ला दिया, लग्जरी कार बेची और बंगला तक रखना पड़ा गिरवी