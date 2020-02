Malang Box Office Collection Day 6: दिशा पाटनी और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग यूथ को पसंद आ रही है। अनिल कपूर की एक्टिंग के तो लोग कायल हो गई हैं। ऐसे में फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन जारी है। मल्टीस्टारर फिल्म मलंग ने अब तक 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है।

पहले वीक में फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। लेकिन 6ठे और 7वें दिन में अब फिल्म को और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तभी आगे फिल्म बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म मलंग 5वें दिन अच्छा कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि ट्रेंड में रहने के लिए इस फिल्म को 6ठे और 7वें दिन अच्छी कमाई करनी होगी।

बताते चले फिल्म ने शुक्रवार को कमाए थे- 6.71 करोड़ रुपए। शनिवार को कमाए थे 8 करोड़ 89 करोड़रुपए। रविवार को फिल्म ने लपेटे 9 करोड़ 76 लाख रुपए सोमवार को फिल् ने 4 करोड़ 4 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं मंगलवार को फिल्म ने कमाए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। फिल्म ने टोटल 33 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिए हैं।

#Malang is steady on Day 5… It was important to trend well on weekdays and if it continues to maintain on Day 6 and 7, a healthy Week 1 total will be on the cards… Fri 6.71 cr, Sat 8.89 cr, Sun 9.76 cr, Mon 4.04 cr, Tue 3.80 cr. Total: ₹ 33.20 cr. #India biz.

