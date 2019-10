अर्जुन कपूर को डेट करने वालीं Malaika Arora, लड़कियों की डेटिंग पर क्या बोलीं जानिए…

Malaika Arora: फैशन और फिटनेस डीवा मलाइका अरोड़ा अकसर अपने स्टाइल से सबको अपना दीवाना बना देती हैं। सोशल मीडिया पर हर दम एक्टिव रहने वालीं मलाइका अरोड़ा हाल ही में Feet Up with the Stars वेब शो में नजर आईं। यहां मलाइका ने अपनी डेली लाइफ से लेकर अपने लाइफ स्टाइल और फ्रेंड्स के बारे में काफी कुछ बातें शेयर कीं। मलाइका अरोड़ा इस शो में कहती नजर आईं कि

आपको सबसे अच्छी डेटिंग एडवाइस किससे मिली है। इस पर मलाइका कहती हैं- ‘डेटिंग एडवाइस…। मुझे कभी किसी ने डेटिंग एडवाइस नहीं दी। मेरी मां ने भी मुझे कभी ऐसी कोई सलाह नहीं दी। हां अपने बेटे को मैं एडवाइस देती हूं। बेसिक। मैं कहती हूं जो भी हो बस सेफ रहो।’ इसके बाद मलाइका से पूछा जाता है कि क्या लड़कियों के लिए आप डेटिंग अप्रूव करती हैं या आप उनके लिए थोड़ी पोजेसिव हो जाती हैं? इस पर मलाइका कहती हैं- ‘नहीं नहीं मैं बिलकुल भी पोजेसिव नहीं हूं।’

बता दें, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को लेकर लंबे वक्त से खबरे चल रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अकसर मलाइका और अर्जुन को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ आते जाते देखा जाता है। दोनों एक्टर्स एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय भी करते हैं। पिछले दिनों तो दोनों की शादी को लेकर खबरें भी जोरों पर थी। मलाइका और अर्जुन के रिलेशनशिप कई खबरें सामने आईं।

मलाइका और अर्जुन अकसर एक दूसरे के इंस्टाग्राम पोस्ट पर मजाकिया कमेंट करते दिखते हैं। मलाइका ने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर एक बार कहा था कि ‘हमारे समाज में एक भारतीय महिला को प्यार में दूसरा मौका मिलना बहुत बड़ा टैबू माना जाता है।’ मलाइका अकसर सोशल मीडिया पर इस वजह से ट्रोल भी होती रहती हैं। मलाइका फिटनेस फ्रीक हैं ऐसे में अकसर अपने कपड़ों को लेकर भी मलाइका चर्चा में रहती हैं।

