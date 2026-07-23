एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को पहचानने से इनकार करते हुए उन्हें मूर्ख बता दिया। ऐसा तब हुआ जब खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने पोज देने के लिए पास बैठे डॉग को हटाने के लिए कहा। मलाइका अरोड़ा का डॉग और बाकी जानवरों के लिए प्यार अक्सर देखा जाता है। वह कई बार अपने डॉग के साथ वॉक करती और बाकी डॉग्स के साथ भी प्यार दिखाती नजर आती हैं।

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मलाइका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर खेसारी लाल का एक वायरल वीडियो शेयर किया, जिसमें वह प्राइम वीडियो के शो ‘Battleground’ के रेड कार्पेट पर कैमरों के सामने पोज देते नजर आए। वीडियो में खेसारी लाल इवेंट में पहुंचते ही जब पैपराजी के सामने पोज देने आते हैं तो बराबर में बैठे डॉग को हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन रेड कार्पेट से स्ट्रीट डॉग को स्टाफ ने काफी बेरहमी से घसीटकर हटाते हैं।

इस दौरान खेसारी लाल ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खड़े रहे। उनके कुछ न कहने पर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया और लोग उनकी जमकर आलोचना करने लगे। इसी वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- ‘कौन है ये लोग, कौन है ये आदमी जो खड़ा है और पोज दे रहा है, डिस्गस्टिंग।’ इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने कमेंट सेक्शन में भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा- ‘ये मूर्ख कौन है, क्या इसका पोज देना इतना जरूरी है।’

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मलाइका का ये रिएक्शन लगातार वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर यूजर्स भी एक्ट्रेस का साथ देते हुए भोजपुरी स्टार की क्लास लगा रहे हैं। शुरुआत में अभिनेता कथित तौर पर इशारे से कुत्ते को वहां से हटाने की कोशिश करते नजर आते हैं, ताकि फोटो सेशन जारी रखा जा सके। लेकिन जब कुत्ता वहां से नहीं हटता, तो एक असिस्टेंट उसके पास आता है और पैर से उसे हटाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह कुत्ते को घसीटकर उस जगह से दूर ले जाता है।

वहीं, कुत्ता इंसानों की मंशा से अनजान नजर आता है। वह असिस्टेंट के इशारे को प्यार समझकर जमीन पर लेट जाता है और पेट सहलाने के लिए कहने जैसा व्यवहार करता दिखाई देता है।