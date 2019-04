जब मलाइका अरोड़ा ने खोला राज, बताया- अरबाज से तलाक के ठीक एक रात पहले क्या हुआ था

Malaika Arora Reveals About Her Divorce From Arbaaz Khan: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में हैं। मलाइका और अरबाज ने साल 2016 में तलाक ले लिया था। दोनों के तलाक के बाद लोग काफी हैरत में थे। दोनों का एक बेटा अरहान भी है, जो मलाइका के साथ रहता है। पिछले दिनों एक रेडियो चैनल पर पहुंची मलाइका ने अरबाज से तलाक पर खुलकर बोलीं थीं। मलाइका ने रेडियो एफएम चैनल इश्क 104.8 पर करीना कपूर खान के शो पर अरबाज से तलाक लेने की बात पर कहा था कि, ‘मैंने अपने फैसले को लेकर करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में बात की थी। सभी ने इस पर फिर से सोचने को कहा था।’ मलाइका ने आगे बताया था कि, ‘सबकी पहली यही राय थी कि मत करना, कोई आपको नहीं कहेगा कि, हां, हां प्लीज जाइए करिए। यही पहली चीज होती है कि सोच समझकर ये फैसला लेना! मैं भी उसी चीज से गुजरी।’

मलाइका ने शो पर तलाक से जुड़ी और बातों को शेयर करते हुए कहा कि, ‘उनके परिवार ने उन्हें तलाक की सुनवाई से पहले की रात को भी सब चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा था। तलाक होने के एक दिन पहले भी मैंने अपने परिवार को अपने साथ बैठाया था और वे मुझसे फिर पूछे थे कि, ‘क्या तुम श्योर हो? क्या तुम अपने फैसले के बारे में सौ फीसदी श्योर हो? इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ था जो मैंने सभी की और सही तरीके से सुनी। ये वे लोग हैं जो मेरी चिंता और देखभाल करते हैं। इसलिए मेरे फैसले को लेकर वो जरूर ऐसा कहेंगे।’

परिवार और दोस्तों द्वारा तलाक लेने के वक्त पर साथ देने को लेकर मलाइका ने कहा कि, ‘हालांकि एक बार मेरे दोस्तों और परिवार के सदस्यों को लगा कि मैं ही अरबाज के साथ अपनी शादी को समाप्त करना चाहती हूं। वे साथ खड़े थे। सभी ने कहा कि, ‘अगर यह निर्णय तुम ले रही हो तो, वास्तव में तुम्हारे लिए हमारी आँखों में गर्व हैं, तुम एक मजबूत महिला हो। ये सारी चीजे थीं जिससे मुझे अतिरिक्त ताकत मिली। जिसकी मुझे उस वक्त जरूरत थी।’

मालूम हो कि अरबाज से तलाक के बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ डेट कर रही हैं। अर्जुन और मलाइका की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहीं है। माना जा रहा है कि मलाइका और अर्जुन अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने और जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं।

