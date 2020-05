Malaika Arora: देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसे में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने कठोर कदम उठाए और देश भर में लॉकडाउन का फैसला लिया। 3.0 लॉक़ाउन के बीच जरूरी सामान के लिए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत भी मिली। इस बीच खबर आई कि चुनिंदा जगहों पर वाइन शॉप्स भी खोली जा सकेंगी।

ऐसे में अब एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इस खबर पर रिएक्शन दिया। दरअसल, वाइन शॉप खुलते के साथ ही कुछ क्षेत्रों में लोगों ने लंबी-लंबी लाइने लगाना शुरू कर दिया। इससे लॉकडाउन के पालन में खलल पड़ता दिख रहा है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने इस बारे में लिखा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वाइन शॉप्स खोलने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी।

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने लिखा- ‘मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं क्या जरूरत थी, किस बात की निराशा थी कि शराब की दुकानों को खोलना पड़ा? बहुत बहुत बुरा आइडिया था ये। इससे सिर्फ भीड़ बढ़ेगी, घरेलू हिंसा बढ़ेगी। बच्चों का शोषण होगा।’

इससे पहले सोफी चौधरी (Sophie Choudary) ने भी इस बारे में एक ट्वीट किया था। सोफी ने अपने पोस्ट में लिखा था- ‘यकीन नहीं होता सिर्फ शराब लेने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है। जो जहां से लोग आ रहे हैं…। लोग ग्रुप बना कर बाइक्स में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मतलब क्या ये वाकयी इतना जरूरी था? इससे तो घरेलू हिंसा भी भड़केगी। बहुत तरह के नुकसान होंगे।’

Cannot believe the line for the #LiquorShop coming all the way around the corner! Groups coming on bikes, no social distancing like I’ve seen at other stores..I mean was this really necessary? I’m all for boosting the economy..but this?! Plus increased risk of domestic violence pic.twitter.com/9c8Cv2wWma

— Sophie C (@Sophie_Choudry) May 4, 2020