View this post on Instagram

#Repost 👸🤩 And the birthday girl ❤🔥 #mallaikaarorakhan @malaikaaroraofficial #bollywood #actress #party #karanjohar #deepikapadukone #arjunkapoor #varundhawan #malaikaarorakhan #malaikaarora #azeem_showbiz #karishmakapoor #birthdaygirl #birthdaygirl👑