फिल्म की कामयाबी सिर्फ उन चेहरों की नहीं होती जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की भी होती है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी लगन से काम करते हैं। ऐसे ही सभी अनदेखे चेहरों को सम्मान देने के लिए निर्देशक आदित्य धर ने अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (धुरंधर 2) की सफलता पर पूरी टीम की खुलकर सराहना की है।

उन्होंने ट्विटर पर एक-एक शख्स और उनके काम को लेकर लंबे चौड़े पोस्ट शेयर किए हैं। साथ ही सेट की कुछ खास तस्वीरें भी साझा की हैं। कुछ ने उनकी सराहना का जवाब देते हुए उनके लिए भी खास शब्द लिखे।

कॉस्ट्यूम डिजाइनर की खास अंदाज में की सराहना

फिल्म धुरंधर की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान की तारीफ करते हुए आदित्य धर ने कहा कि कोई इंसान एक फिल्म के लिए 10,000 कॉस्ट्यूम और सिर्फ 30 दिनों में करीब 1,000 पठानी कपड़े कैसे तैयार कर सकता है-ये अपने आप में हैरान करने वाला काम है।

Dearest Smriti



I still remember one of our very first conversations, when we spoke about how Jaskirat starts with a hint of colour and how, by the end, Hamza is almost swallowed by black.

How, somewhere along the way, the colour quietly leaves his life without drawing attention… pic.twitter.com/vJEa24o7MC — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 10, 2026

उन्होंने आगे कहा कि स्मृति ने सिर्फ कपड़े ही नहीं बनाए, बल्कि पूरी फिल्म के लिए एक अलग दुनिया, एक खास पहचान और स्टाइल तैयार किया। उनकी मेहनत हर सीन में साफ नजर आती है। आदित्य ने उनके काम को बारीकी से भरा, दमदार और बेहद खास बताया, जिसने फिल्म के लुक और फील को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया।

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सिनेमैटोग्राफर के प्रति जताया आभार

अपनी टीम के सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा के बारे में आदित्य धर ने खास अंदाज में लिखा कि कई लोग फिल्म को शूट करते हैं, लेकिन विकाश ने इस कहानी को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस किया और जिया। उन्होंने यह भी बताया कि विकाश इस प्रोजेक्ट से सबसे आखिर में जुड़े थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने काम से फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी। आदित्य ने उनके प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनका योगदान फिल्म की सफलता में बेहद अहम रहा।

Here’s to Vikash Nowlakha, the eye, the instinct, and the soul behind Dhurandhar.

He was the last HOD to come on board Dhurandhar. Just a few days before we began. And knowing how deeply selective he is, that timing meant everything.

It felt less like onboarding a… pic.twitter.com/IFDk7jH06p — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 5, 2026

फिल्म के एडिटर के बारे में लिखे ये शब्द

फिल्म के एडिटर शिवकुमार पनिकर के बारे में आदित्य धर ने कहा कि वह सिर्फ उनके एडिटर ही नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त, भाई और भरोसेमंद इंसान भी हैं। उनकी ईमानदारी और साथ निभाने की आदत दिल छू लेने वाली है। आदित्य ने शिवकुमार को मेहनती, तेज दिमाग और बहुत समझदार बताया। उन्होंने कहा कि शिव को फिल्म की रफ्तार, भावनाओं और कहानी को सही तरीके से पेश करने की बेहतरीन समझ है।

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Here’s to Shivkumar Panicker



Some relationships in filmmaking aren’t built on a single film, they’re built over years of trust, instinct, and standing by each other when it matters the most. Shiv has been that for me and much more.

He is not just my editor. He is my closest… pic.twitter.com/smOGJfV4zh — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 6, 2026

शाश्वत सचदेव को बताया अपना छोटा भाई

संगीतकार शाश्वत सचदेव के साथ अपने काम के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा कि कुछ साथ सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बहुत ही पर्सनल और खास बन जाते हैं। वह प्यार से उन्हें ‘शा’ भी कहते हैं। आदित्य ने बताया कि फिल्मों में म्यूजिक, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM), बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ता है और फिल्म को ज्यादा असरदार बनाता है।

Here’s to Shashwat Sachdev.



Some collaborations go beyond work, they become deeply personal.⁰Sha has been that for me.

Not just the music composer of Dhurandhar but someone I see as a younger brother, someone I’ve shared chaos, silence, ideas and some of the most intense… pic.twitter.com/EJ8O0LH2cY — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 7, 2026

मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग को बताया लाजवाब

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की तारीफ करते हुए आदित्य धर ने कहा कि उन्होंने धुरंधर को उस वक्त समझ लिया था, जब वह खुद भी इसे पूरी तरह नहीं देख पाए थे। आदित्य ने बताया कि मुकेश ने हर किरदार को बहुत बारीकी से समझा और उसी हिसाब से बिल्कुल सही कलाकारों का चयन किया। उन्होंने यह भी कहा कि मुकेश काफी निडर हैं और हमेशा उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते रहे। आसान शब्दों में, उनका योगदान फिल्म की कास्टिंग को मजबूत बनाने में बेहद अहम रहा।

Here’s to Mukesh Chhabra, the man who saw Dhurandhar long before I truly did.



There are people who come into a film and do their job and then there are people who quietly reshape the film itself. Mukesh was the latter.

From the very first narration, he believed in the scale, the… pic.twitter.com/UVNGbyaYA3 — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 8, 2026

लुक डिजाइनर को बताया अपना शेर

फिल्म धुरंधर की लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह के बारे में आदित्य धर ने बेहद खास शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने उन्हें प्यार से अपनी पठानकोट वाली सरदारनी बहन और मेरा शेर कहा। आदित्य ने बताया कि प्रीति में उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सच्ची, जमीन से जुड़ी और दिल से मजबूत इंसान भी नजर आईं।