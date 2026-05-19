‘करुप्पु’ रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये फिल्म एक विवाद में घिर गई है। फिल्म के एक सीन में दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा और उनके लंबे समय से चले आ रहे कॉपीराइट विवादों का संदर्भ दिए जाने पर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया।

बढ़ते विवाद के बीच फिल्म के मेकर्स ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कहा है कि आपत्तिजनक हिस्से को फिल्म के आने वाले वर्जन से बदला या हटाया जाएगा।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब दर्शकों ने फिल्म के एक कॉमिक सीन की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें 1985 की फिल्म ‘अलाई ओसाई’ का मशहूर गाना ‘पोरादादा’ इस्तेमाल किया गया था। गाना खत्म होने के बाद एक डायलॉग सुनाया जाता है, जिसे लोगों ने इलैयाराजा के उन कॉपीराइट मामलों से जोड़कर देखा, जहां वे बिना इजाजत उनके गाने इस्तेमाल करने पर कानूनी नोटिस भेजते रहे हैं।

इस सीन के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिल्म की आलोचना शुरू हो गई। खासकर इलैयाराजा के फैंस नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनके कॉपीराइट को लेकर अपनाए गए सख्त रुख का मजाक उड़ाया गया है। जैसे-जैसे इस सीन की क्लिप्स वायरल हुईं, मेकर्स के खिलाफ विरोध बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें सफाई देनी पड़ी।

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इसके बाद ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने एक बयान जारी कर माफी मांगी। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि उनका मकसद इलैयाराजा का अपमान करना या उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं था। मेकर्स के मुताबिक, वह डायलॉग सिर्फ हल्के-फुल्के व्यंग्य के तौर पर रखा गया था, न कि संगीतकार को निशाना बनाने के लिए।

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बयान में कहा गया, “ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स महान संगीतकार इलैयाराजा और भारतीय सिनेमा व संगीत में उनके शानदार योगदान का दिल से सम्मान करता है। उनकी धुनों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आज भी दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं। हमें पता चला है कि फिल्म ‘करुप्पु’ का एक डायलॉग उन्हें और उनके प्रशंसकों को पसंद नहीं आया, जिससे वे आहत हुए हैं। हमें इसका बेहद खेद है। हमारा मकसद किसी भी तरह से इलैयाराजा, उनके काम या उनके अधिकारों का अपमान करना नहीं था। वह डायलॉग सिर्फ एक बड़े व्यंग्यात्मक संदर्भ का हिस्सा था, न कि उन पर की गई कोई निजी टिप्पणी।”

बयान में आगे कहा गया कि टीम इलैयाराजा की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। इसी वजह से मेकर्स ने फैसला लिया है कि फिल्म ‘करुप्पु’ के आने वाले वर्जन और भविष्य में रिलीज होने वाले सभी फॉर्मेट्स में उस विवादित डायलॉग को या तो हटा दिया जाएगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।