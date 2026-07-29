नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर रिलीज में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज को बेच दिए हैं और इसके लिए उन्हें बड़ी रकम एडवांस के तौर पर मिली है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टी-सीरीज ने ‘रामायण’ के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स हासिल कर लिए हैं। इसके लिए कंपनी ने 75 करोड़ रुपये का रिफंडेबल एडवांस दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डील के लिए कई बड़े म्यूजिक लेबल्स के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन आखिरकार टी-सीरीज ने बाजी मार ली। इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील्स में से एक माना जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील से जुड़े एक करीबी सूत्र का कहना है कि टी-सीरीज ने ‘रामायण’ के दोनों हिस्सों के म्यूजिक राइट्स अपने नाम करने के लिए 75 करोड़ रुपये की एडवांस राशि दी है। सूत्र के अनुसार, कंपनी और उसके चेयरमैन भूषण कुमार को विश्वास है कि फिल्म का म्यूजिक दर्शकों के बीच बड़ी सफलता हासिल करेगा।

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के दमदार किरदार में दिखाई देंगे। इनके साथ सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल और अरुण गोविल भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।

शुभ मुहूर्त में आएगा ट्रेलर

ट्रेलर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेकर्स ने इसे 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4:15 बजे जारी करने का फैसला किया है, जिसे फिल्म के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

पहले पार्ट का होगा क्लिफहैंगर एंड

हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के दौरान निर्देशक नितेश तिवारी ने खुलासा किया था कि फिल्म का पहला पार्ट एक क्लिफहैंगर पर खत्म होगा। उन्होंने कहा, “पहले पार्ट का अंत ऐसे मोड़ पर होगा कि दर्शक थिएटर से निकलते ही दूसरे पार्ट को देखने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। यह कहानी इतनी विशाल है कि इसे एक फिल्म में नहीं बताया जा सकता था। इसलिए हमने इसे दो हिस्सों में पेश करने का फैसला किया और पहला पार्ट ऐसे बिंदु पर खत्म होगा, जहां से दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाएगी।”

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फिल्म का संगीत हांस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है। करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा।