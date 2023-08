Main Nikla Gaddi Leke: ‘गदर 2’ से रिलीज हुआ ‘मैं निकला गड्डी लेके गाना’, उदित नारायण और आदित्य नारायण ने जमाई महफिल

Gadar 2: सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पर फिल्माया गाना ‘मैं निकला गड्डी लेके’ रिलीज हो गया है।

Main Nikla Gaddi Leke Gadar 2 (Photo: Screengrab)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram