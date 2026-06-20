इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में मेहर का किरदार निभाने वाली अंजना सुखानी ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक काफी इमोशनल किस्सा साझा किया है। दरअसल, अंजना सुखानी भी बंटवारे की दुखद घटना से ताल्लुक रखती हैं, ये फिल्म भी बंटवारे के दर्द को दिखाने वाली कहानी पर आधारित है।

अब अंजना सुखानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बंटवारे से जुड़ा अपने परिवार का दिलचस्प किस्सा बताया। अंजना का कहना है कि इस दौर की कहानियों ने इस फिल्म को उनके लिए निजी बना दिया था क्योंकि उनके परिवार का पार्टीशन से गहरा जुड़ाव रहा है।

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मेहर की किरदार को मिला प्यार

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कई सारी बातों पर बात की। अंजना सुखानी का कहना है कि फिल्म को मिले अच्छे रिस्पांस से वो काफी खुश हैं। फिल्म में उनके किरदार मेहर को मिलने वाले प्यार के लिए भी उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद किया। एक्ट्रेस ने इस बात को कबूला कि उन्हें अपने किरदार के लिए इम्तियाज अली पर यकीन था कि लोगों को वो पसंद आएगा।

अंजना सुखानी ने बताया- बंटवारे के समय परिवार भारत आया

एक्ट्रेस ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बंटवारे के दर्द को साझा किया। उनका कहना है कि वो दर्द उन्होंने काफी करीब से देखा है। अंजना से पूछा जाता है कि पार्टीशन के दौर को समझने के लिए उन्होंने क्या किया तो एक्ट्रेस जवाब देती हैं कि वो कहानी उनके लिए काफी निजी थी।

अंजना ने कहा कि उनके नाना-नानी और दादा-दादी, दोनों परिवार बंटवारे के दौरान भारत आ गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी नानी मूल रूप से कराची की थीं और बचपन से उन्होंने उनसे बंटवारे के दौर से जुड़ी कई दर्द भरी यादें और किस्से सुने हैं।

उन्होंने आगे बताया, ‘कुछ साल पहले मैंने गूगल मैप्स पर अपनी नानी को उनका पुराना घर और इलाका दिखाया था। उसे देखकर वह बेहद भावुक हो गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह को वह वर्षों पहले छोड़कर आई थीं, उसे दोबारा देख पाएंगी। मेरे लिए वह पल हमेशा यादगार रहेगा।’

भारत-पाकिस्तान बंटवारा – ये एक दर्दनाक अनुभव

एक्ट्रेस ने कहा, ‘जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपको कहा जाए कि यह शहर अब आपका नहीं है और आपको अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाना होगा, तो वह कितना दर्दनाक अनुभव होगा।’

अंजना ने आगे बताया कि जब उन्होंने ‘मैं वापस आऊंगा’ देखी, तो उन्हें अपनी नानी की सुनाई हुई सारी बातें बार-बार याद आने लगीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि बंटवारे का दर्द झेलने वाले लोगों ने कितनी बड़ी त्रासदी और तकलीफों का सामना किया होगा।

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बता दें कि फिल्म की कहानी काफी इंटेंस है, उसमें मेहर का किरदार काफी हल्कापन और ह्यूमर लेकर आता है। मेहर एक मुंहफट लड़की है जिसके मन में जो आता है वो कह देती है। लोगों को उनका रोल पसंद आया ये उनके लिए बड़ी बात है।

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’

इम्तियाज की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला। लोगों ने फिल्म को एक अच्छी कहानी का खिताब दिया। फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय की एक प्रेम कहानी के बारे में है।

एक ऐसे शक्श की कहानी जिसने बंटवारे की उस आंधी में 80 साल पहले अपने प्यार को खो दिया था। खास तौर पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक से खूब तारीफ मिल रही है।