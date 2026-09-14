पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में माहिरा खान एक इवेंट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही उनकी पिछली जिंदगी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

दरअसल 41 साल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में पहुंचीं थीं। जहां उन्होंने तस्वीरें खिचवाते समय बेबी बंप फ्लॉन्ट किया। इसी के साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी बेबी बंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, “हम योजनाएं बनाते हैं और फिर अल्लाह की योजना होती है।”

बता दें कि ये माहिरा खान की पहली प्रेग्नेंसी नहीं हैं, लेकिन ये उनके और उनके पति सलीम करीम का पहला बच्चा है। जी हां! माहिरा ने सलीम करीम से दूसरी शादी की है। एक्ट्रेस का अपनी पहली शादी से भी एक बच्चा है, जिसे उन्होंने 24 साल की उम्र में जन्म दिया था।

उन्होंने साल 2007 में अली अस्करी से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम अजलान है। माहिरा ने हाल ही में बताया था कि जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं, तब उनकी उम्र 24 साल थी। अब करीब 17 साल बाद वह दोबारा मां बनने जा रही हैं।

पहली शादी के बाद हुआ तलाक

माहिरा और अली अस्करी की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। दोनों 2015 में अलग हो गए थे। इसके बाद माहिरा ने अपने बेटे अजलान की परवरिश के साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाया।

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दूसरी बार मिली जिंदगी की नई शुरुआत

पहली शादी खत्म होने के कुछ साल बाद माहिरा की जिंदगी में सलीम करीम की एंट्री हुई। दोनों ने अक्टूबर 2023 में शादी की। इस शादी में माहिरा के बेटे अजलान की मौजूदगी भी खास रही। अब सलीम और माहिरा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।

माहिरा खान पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘हमसफर’ सीरियल से मिली, जिसमें वह फवाद खान के साथ नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी में कई यादगार भूमिकाएं कीं।

शाहरुख खान के साथ मिली भारत में पहचान

भारत में माहिरा को शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘रईस’ में काम करने के बाद भी खूब लोकप्रियता मिली। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और बॉलीवुड में माहिरा की बड़ी पहचान बनी।

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रणबीर कपूर के साथ थी अफेयर की चर्चा

साल 2017 में माहिरा खान उस वक्त भी काफी चर्चा में आ गई थीं, जब न्यूयॉर्क से उनकी और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। तस्वीरों में दोनों सड़क पर साथ खड़े होकर स्मोकिंग करते नजर आए थे। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। हालांकि, दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी।

करियर के साथ परिवार को भी दी अहमियत

भले ही माहिरा की निजी जिंदगी में तमाम उतार-चढ़ाव आए हों। लेकिन इन सबके बीच एक्ट्रेस ने अपने अभिनय करियर को जारी रखा। वह एक बेटे की मां होने के साथ लगातार फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करती रहीं। एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी के बारे में विस्तार में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…