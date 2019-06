Mahie Gill: माही गिल स्टारर फिल्म ‘फिक्सर’ की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने क्रू पर हमला कर दिया। हमले में क्रू को काफी चोटें आई हुईं हैं। फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया ने ट्विटर पर घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। फिल्ममेकर के ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए इसकी शिकायत थाणे रूरल पुलिस फॉरवर्ड किया जिसमें 7 लोगों की ग‍िरफ्तारी हुई है। तिग्मांशु धूलिया ने वीडियो साझा करते हुए लिखा था-‘मीरा रोड में उस वक्त मैं वहां मौजूद था जब फिक्सर के सेट पर शराबी गुंडों ने यूनिट पर हमला किया। कैमरामैन संतोष थुडियाल को 6 टांके आए हैं। यह बहुत घटिया है।’ वीडियो में साकेत साहनी नाम का शख्स बता रहा है जब वह पोरबंदर रोड पर एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे कुछ शराबी गुंडों ने उनपर हमला कर दिया।

I was there when it happened on the sets of fixer at Mira road drunk goons thrashed our unit Santosh thundiyal cameraman got six stitches. Pathetic pic.twitter.com/eWnJ55YXzv

— Tigmanshu Dhulia (@dirtigmanshu) June 19, 2019