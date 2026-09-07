टीवी की चर्चित अभिनेत्री माही विज बिग बॉस 20 में एंट्री ले चुकी हैं। एक्ट्रेस ने दमदार डांस परफॉर्मेंस के साथ शो में एंट्री ली है। माही विज प्रोफेशनल और पर्सनल वजहों के कारण भरपूर सुर्खियों में रही हैं। 2011 में गुपचुप की शादी, जय भानुशाली से तलाक और कई तमाम बातों के लिए उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

एक्ट्रेस अपने करियर को नई रफ्तार देते हुए अब बिग बॉस में एंट्री कर चुकी हैं और अब वहां क्या धमाल करेंगी ये देखना मजेदार होगा। चलिए बताते हैं किन-किन वजहों से उनका नाम अक्सर चर्चा में बना रहा।

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17 साल की उम्र में छोड़ा घर

17 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आई एक्ट्रेस माही विज ने अपने करियर में रफ्तार तब पकड़ी जब उन्हें कलर्स टीवी के शो ‘लागी तुझसे लगन’ में देखा गया। सीरियल में उन्होंने ‘नकुशा’ का किरदार निभाया था, जिसके बाद एक्ट्रेस घर-घर में जानी जाने लगी थीं। उसके बाद उन्होंने ‘अकेला’, ‘कैसी लागी लगन’ और लोकप्रिय शो ‘बालिका वधू’ जैसे कई धारावाहिकों में काम किया।

गुपचुप कोर्ट मैरिज रचाई

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, माही विज ने साल 2011 में जय भानुशाली के साथ गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन्होंने बिना कोई फैंसी शादी किए, उसे काफी प्राइवेट रखा था। बाद में जब उन्हें मीडिया के बीच मंगलसूत्र पहने देखा गया तब उनकी शादी की खबर सामने आई थी। उन्होंने बाद में जय के साथ ‘झलक दिखला जा 4’ में भी हिस्सा लिया और साल 2013 में ‘नच बलिए 5’ का खिताब जीता। स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी वह नजर आई थीं।

जय भानुशाली से तलाक के लिए रही चर्चा में

उनके फैंस को झटका तब लगा जब टीवी की इस खूबसूरत जोड़ी ने अलग होने का फैसला लिया। साल 2026 जनवरी में माही विज और जय भानुशाली ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद एलिमनी की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। कहा गया कि एक्ट्रेस ने 5 करोड़ रुपये की एलिमनी ली है, हालांकि बाद में माही विज ने इन खबरों का खंडन कर दिया।

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जब सलमान खान के करीबी दोस्त नदीम से जुड़ा माही विज का नाम

तलाक के बाद माही विज का नाम सलमान खान के करीबी दोस्त नदीम कुरैशी से जोड़ा जाने लगा। नदीम के जन्मदिन पर माही विज ने उनका एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्हें विश किया जिसके बाद उन खबरों को और ज्यादा हवा मिल गई। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इस पर नाराजगी जताते हुए इस दावे को खारिज कर दिया।

नदीम कुरैशी को ‘अब्बा’ कहते माही के बच्चे

इन खबरों पर रिएक्शन देते हुए माही विज ने कहा कि नदीम उनके तीनों बच्चों (तारा, खुशी और राजवीर) के लिए पितातुल्य इंसान है। उन्होंन साफ कहा कि उनके बच्चे नदीम को ‘अब्बा’ बुलाते हैं और ये फैसला माही और जय दोनों ने लिया था। इस बात के लिए माही विज के सपोर्ट में टीवी की तमाम एक्ट्रेसेस सामने आई थी।