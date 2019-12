Citizenship Amendment Act 2019: सिटिजनशिप बिल के खिलाफ महेश भट्ट समेत ये फिल्मी शख्सियत उतरीं

लोकसभा के बाद राज्यसभा में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (citizenship amendment Act 2019) पास होने के बाद बॉलीवुड के गलियारों में हलचल होना शुरू हो गई है। बॉलीवुड के लोगों ने इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। महेश भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हमला बोला है। महेश भट्ट संविधान की शपथ लेते हुए कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये बिल भेदभाव करता है इसके साथ ही ये संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन करता है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। अगर ये कानून बन जाता है तो हम इसका बायकॉट करेंगे।

महेश भट्ट ने कसम खाते हुए कहा कि अगर हमारी नागरिकता को लेकर कोई कागजात मांगे जाते हैं तो हम इसे जमा नहीं कराएंगे। भारत का संविधान अमर रहे। भारत की एकता अमर रहे। हमें अपनी एकता और अनेकता में गर्व है। हम शपथ लेते हैं कि हर नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे चाहे जो हो।

Thanks @MaheshNBhatt for taking this pledge and kicking off a national campaign against Citizenship Amendment.

Let’s all take this pledge and invite another person to defend our constitution and boycott CAB based NRC.

I begin with @pbhushan1 pic.twitter.com/82qKR9gnDW

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 15, 2019