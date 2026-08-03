करीब 42 साल पहले आई फिल्म ‘सारांश’ ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। अनुपम खेर और महेश भट्ट की यह फिल्म एक बुजुर्ग दंपति की कहानी थी, जो अपने इकलौते बेटे की मौत के दुख से जूझता है। अब महेश भट्ट ने खुलासा किया है कि इस फिल्म की कहानी उनके निजी अनुभवों से प्रेरित थी।

उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनके गुरु यू.जी. कृष्णमूर्ति के बेटे की मौत से जुड़े उस दर्दनाक अनुभव पर आधारित थी, जिसे उन्होंने बहुत करीब से देखा था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजश्री प्रोडक्शंस ने पहली बार बिना स्क्रिप्ट पढ़े इस फिल्म को हरी झंडी दी थी।

द रश्मि विराग शो में बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने कहा, “मैं 34 साल का था और अनुपम खेर 28 साल के थे। उस समय मुझ पर जैसे एक जुनून सवार था। मेरे गुरु यू.जी. कृष्णमूर्ति के जवान बेटे की अचानक मौत हो गई थी। उसे सारकोमा कैंसर हुआ था और सिर्फ दो महीने में उसका निधन हो गया। मैं एक युवा इंसान की मौत को बहुत करीब से देख चुका था।”

उन्होंने बताया कि यू.जी. कृष्णमूर्ति ने अपने बेटे की मौत को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह स्वीकार किया। इसी अनुभव ने उनके भीतर गहरी छाप छोड़ दी, जो बाद में ‘सारांश’ के रूप में सामने आई।

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बचपन से मौत के विषय से था लगाव

महेश भट्ट ने बताया कि उन्हें बचपन से ही मौत के विषय में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा, “मैं अक्सर शिवाजी पार्क के श्मशान घाट में घंटों बैठा रहता था। लोगों को अपने प्रियजनों की चिता जलाते देखता था। फिर सोचता था कि इंसान चला जाता है, राख रह जाती है और परिवार वापस लौट जाता है। मौत हमेशा मेरे मन में एक विषय की तरह मौजूद रही। ‘सारांश’ उसी सोच का परिणाम थी। अगर जीवन की बात करेंगे तो मौत की भी बात करनी होगी।”

बिना स्क्रिप्ट के बनी थी ‘सारांश’

महेश भट्ट ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म की कहानी बरजात्या परिवार को सुनाई तो उन्होंने बिना पूरी स्क्रिप्ट देखे ही फिल्म बनाने का फैसला कर लिया।

उन्होंने कहा, “यह मेरी ऐसी फिल्म है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। मैंने इसकी स्क्रिप्ट तक नहीं लिखी थी। सिर्फ कहानी सुनाई थी और राजश्री ने पहली बार बिना स्क्रिप्ट के फिल्म मंजूर कर ली। मुझे हर सीन ज़ुबानी याद था और मैं शूटिंग के दौरान उसे लगातार बेहतर बनाता रहता था।”

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अनुपम खेर को फिल्म से निकाल दिया गया था

हालांकि महेश भट्ट इस फिल्म को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन अनुपम खेर की कास्टिंग आसान नहीं रही। अभिनेता ने पहले खुलासा किया था कि शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था क्योंकि निर्माता संजीव कुमार को लेना चाहते थे।

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अनुपम खेर ने जागरण फिल्म फेस्टिवल में कहा था, “मैंने छह महीने तक इस रोल की तैयारी की थी। 65 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाने वाला था, लेकिन शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे फिल्म से निकाल दिया गया। मैं इतना टूट गया कि मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया।”

गुस्से में महेश भट्ट को कहा था ‘फ्रॉड’

मुंबई छोड़ने से पहले अनुपम खेर सीधे महेश भट्ट के घर पहुंचे। उन्होंने बताया, “मैंने उनसे कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड और चीट हैं। आप ईमानदारी पर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन खुद ईमानदार नहीं हैं। मैं बहुत रो रहा था। आखिर में मैंने गुस्से में कहा- ‘मैं आपको श्राप देता हूं।'”

अनुपम खेर के मुताबिक, उनके इस भावुक गुस्से को देखकर महेश भट्ट ने तुरंत राजश्री प्रोडक्शंस से बात की और उन्हें दोबारा फिल्म में लेने का फैसला किया। इसके बाद ‘सारांश’ बनी और इसी फिल्म ने अनुपम खेर को हिंदी सिनेमा में अलग पहचान दिलाई।