नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर को खूब तारीफें मिल रही हैं। अब उनके ससुर और फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने बताया है कि वो फिल्म देखकर बहुत भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए।

महेश भट्ट ने वैरायटी इंडिया के सुभाष के झा से बातचीत में बताया कि उन्होंने फिल्म का प्रीमियर इसलिए नहीं देखा था, क्योंकि वह इसे आम दर्शकों के बीच बैठकर देखना चाहते थे। जब उन्होंने आखिरकार फिल्म देखी तो इसका उन पर गहरा भावनात्मक असर हुआ।

महेश भट्ट ने साझा किया कैसा था फिल्म देखने का अनुभव

महेश भट्ट ने बताया कि उन्होंने बचपन में अपनी मां शिरीन मोहम्मद अली से रामायण की कहानियां सुनी थीं। पर्दे पर रामायण से उनका पहला परिचय होमी वाडिया की फिल्म ‘संपूर्ण रामायण’ के जरिए हुआ था। उन्होंने फिल्म में यश के रावण के किरदार की भी तारीफ की। महेश के मुताबिक, यश के अभिनय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, सीता के किरदार में साई पल्लवी की सादगी और स्वाभाविक अंदाज ने उन्हें राहत महसूस कराई।

रणबीर में महसूस हुए भगवान

अपने दामाद रणबीर कपूर के अभिनय पर बात करते हुए महेश भट्ट ने कहा, “मैंने उन्हें अपने अंदर के एक ऐसे पहलू को छूते हुए देखा, जिसकी मांग उनकी दूसरी फिल्मों ने कभी नहीं की थी। मुझे लगा कि उन्होंने अपने भीतर के भगवान को छू लिया है।”

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फिल्म के इंटरवल वाले सीन का जिक्र करते हुए महेश ने बताया कि जब राम को 14 साल के वनवास पर भेजा जाता है, तो वह खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, “मेरा गला भर आया था। मैंने रोने से बचने की बहुत कोशिश की। मैं कुछ युवा फिल्ममेकर्स और लेखकों के साथ फिल्म देखने गया था। हॉल में मौजूद लोगों को पता था कि वे रणबीर कपूर के ससुर के साथ बैठे हैं। जब लाइटें जलीं तो मैंने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया।”

मुनव्वर फारूकी ने ‘रामायण’ को बताया मास्टरपीस

मुनव्वर फारूकी ने भी ये फिल्म देखी और इसकी तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक सीन को शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहले नहीं देखा। साथ ही उन्होंने फिल्म को एक मास्टरपीस बताया।

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फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण ने वर्ल्डवाइड 127.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन भारत में कुल 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जबकि 25200 शोज़ में इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला।

भाषा के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन

हिंदी: 47.50 करोड़ रुपये (20,678 शोज)

कन्नड़: 7.25 करोड़ रुपये (1,197 शोज़)

तेलुगु: 6.00 करोड़ रुपये (1,776 शोज)

तमिल: 2.60 करोड़ रुपये (992 शोज)

मलयालम: 1.50 करोड़ रुपये (557 शोज)