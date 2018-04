अमिताभ पर निशाना साधा तो यूजर ने कह दिया शराबी, पूजा भट्ट ने यूं दिया जवाब

महेश भट्ट की बड़ी बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने एक इवेंट के दौरान उन्नाव और कठुआ गैंग रेप मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर अमिताभ पर निशाना साधते हुए पूजा ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था-फिल्म ‘पिंक’ की याद दिलाने में मैं वाकई मदद नहीं कर सकती। क्या स्क्रीन पर जो हमारी इमेज होती है वह जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो सकती है? पूजा भट्ट के इस ट्वीट के सामने आने के बाद कई पूजा के पोस्ट कमेंट पर कई सारे रिप्लाई आने लगे। कुछ यूजर्स ने पूजा का साथ दिया तो कुछ ने पूजा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ऐसे में एक ट्वीटर यूजर ने उन्हें शराबी कह दिया। इसी के साथ उस यूजर ने पूजा को कहा कि वह अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी पाना चाहती हैं।

इसके जवाब में पूजा ने लिखा- ‘एक ‘रिकवरिंग’ एल्कोहॉलिक होने पर मुझे गर्व है। लेकिन हमारे देश के लोगों को इस बात की नॉर्लेज नहीं है कि कई लोगों को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी होती है। मैं खुश हूं कि मैं ऐसे लोगों के झुंड से अलग दूर खड़ी हूं।’ पूजा ने इस पोस्ट के साथ उस यूजर के कमेंट का स्क्रीन शॉर्ट भी लगाया। इसके बाद कई यूजर्स पूजा के सपोर्ट में आगे आए। ऐसे में एक यूजर ने लिखा, ‘शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, पूजा आप पर गर्व है। आप ऐसे लोगों से लड़ने की हिम्मत रखती हैं। ऐसी लड़कियों की आज जरूरत है।’

I can’t help being reminded of a film called #Pink. Can our images on screen please be reflected in reality?

एक यूजर लिखती है-आपको और शक्ति मिले, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह आसान नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको अपने आप पर गर्व है। इसके लिए एक इंसान को बहुत गट्स होने की जरूरत होती है। बहुत हिम्मत चाहिए। दूसरी यूजर लिखती हैं- हमें उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसने इस आदत को लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाला है। हमें पता है कि यह कितना मुश्किल होता है। ऑल द बेस्ट।

A ‘recovering’ alcoholic & proud of it!In a country where people don’t even acknowledge they have a drinking problem,let alone discuss it I am grateful to stand away from the crowd that considers holding your frailties to light shameful. #485dayssoberpic.twitter.com/xDDFW0rD2j — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) April 22, 2018

