पत्नी सोनी राजदान के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे महेश भट्ट

महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस डायरेक्टर सोनी राजदान अपने फिल्म निर्माता पति के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह पहली बार है जब दोनों पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय नाग की फिल्म योर्स ट्रूली में दिखाई देंगे। नाग ने हाल ही में शूटिंग को खत्म किया है। उन्होंने कहा- यह एक महिला की खूबसूरत यात्रा को दिखाती है जिसे अनपेक्षित जगहों पर प्यार मिलता है। भट्ट ने शनिवार को फिल्म की पूरी टीम के साथ एक सेल्फी ट्वीट की।

भट्ट ने इस फोटो के साथ ट्वीट लिखा- शूटिंग पूरी हुई। ‘योर्स ट्रली’ दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह फिल्म की टीम के मेरे कुछ युवा साथी हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। एनी जैदी की किताब ‘द वन दैट वॉस अनाउंस्ड’ पर आधारित फिल्म एक प्रेम कहानी है, जो मीठी के इर्द-गिर्द घूमती है। मीठी का मानना है कि प्यार के लिए उम्र मायने नहीं रखती और न ही यह प्राथमिकता है। मीठी का मानना है कि एक इंसान को किसी की आवाज से भी प्यार हो सकता है और उससे वह उस व्यक्ति की छवि बुन लेता है।

It's a Wrap !!!! YOURS TRULY is a heartwarming tale and these are some of the young passionate team mates who have 'created' this gem. pic.twitter.com/kutw1amNPv

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) December 23, 2017