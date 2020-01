राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स 11 साल बाद चर्चा में आई है। फिल्म 25 दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी जिसे काफी पसंद किया था। पिछले दिनों ही फिल्म की टीम और क्रू ने 3 Idiots 10वीं एनीवर्सरी का जश्न मनाया था और एक अब एक बार फिर यह फिल्म सुर्खियों में है। दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस ने इस फिल्म के एक सीन के पोस्टर को ट्वीटर पर शेयर किया है, जिसमें फिल्म के अभिनेता आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी हैं। पोस्टर में तीनों स्टार एक स्कूटर पर बिना हेलमेट के बैठे दिख रहे हैं। पुलिस ने तीनों की इस तस्वीर को फीचर इमेज में एडिट कर लिखा, ‘जाने तुझे देंगे नहीं।’

फोटो पर पुलिस का एक लोगो भी लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य कैप्शन भी दिया गया है, जिसमें लिखा, ‘दिल जो तेरा बात-बात पर घबराए, ड्राइवर इडियट है, पिल्लियों प्यार से उसको समझा ले।’ #AalIzzNotWell #RoadSafetyWeek @ActorMadhavan.” बता दें कि फिल्म जाने तुझे देंगे नहीं और ALL is Well गानों के लिरिक्स हैं। पुलिस ने उन्हीं गाने को लेकर इस पोस्टर को वायरल किया है, जिसमें पुलिस चेतावनी देते हुए इशारा कर रही है कि बिना हेलमेट के नहीं छोड़ेंगे यानी चालन तो काटा जाएगा।

महाराष्ट्र पुलिस की इस एडिट तस्वीर पर फिल्म के स्टार आर माधवन दिलचस्प रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह बुलेट पर हेलमेट पहने हुए ग्रीनरी वाली जगह पर बाइक राइड करते दिख रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में माधवन ने लिखा, ‘मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं।’

तस्वीर पर माधवन के फैंस उन्हें इस तरह के हेलमेट को न पहनने की सलाह दे रहे हैं। फैंस कह रहे हैं जान बहुत कीमती है इसलिए अच्छा हेलमेट पहनें। हालांकि तमाम लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस को दिए रिएक्शन को लेकर माधवन की तारीफ की। लोग कह रहे हैं जो भी आपका ट्वीटर हैंडल करता है उसे सलामी है।

फिल्म न सिर्फ बॉक्सऑफिस पर धमाल मचाया था बल्कि यह कहानी लोगों के दिलों को छू जाने वाली थी। फिल्म में बोमन ईरानी और करीना कपूर भी अहम भूमिका में थे। फिल्म ने 440 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म के तमाम दृश्य और डायलॉग अब भी लोगों के जेहन में हमेशा याद रहेंगे। इस फिल्म का म्यूजिक भी रूह छू जाने वाला है।

फिल्म में गंभीर बातों को मनोरंजक तरीके से पेश किया गया है, जिससे हर किसी को एक सीख और सबक मिलता है। चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित फिल्म में हिरानी ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली, पैरेंट्‌स का बच्चों पर कुछ बनने का दबाव और किताबी ज्ञान की उपयोगिता पर मनोरंजक तरीके से सवाल उठाए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि बच्चों को क्या बनना है यह पेरेंट्स नहीं बल्कि वह खुद तय करें। दवाब के चलते तमाम बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कई अपनी जान भी दे देते हैं।

