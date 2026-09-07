बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इस वक्त महाराष्ट्र के एक मंत्री को दिए अपने जवाब को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में संजय दत्त से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मराठी बोलने को कहा। इसके बाद एक्टर ने कहा कि वो जेल में रहकर भी मराठी नहीं सीख पाए।

दरअसल संजय दत्त, प्रताप सरनाईक के साथ मंच पर थे। इस दौरान मंत्री ने मजाकिया अंदाज में संजय दत्त से कहा कि वह आजकल सभी लोगों को मराठी सिखा रहे हैं और चाहते हैं कि संजय दत्त भी यह भाषा बोलें। इसके बाद संजय दत्त ने अपने खास अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग हंस पड़े। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, “आजकल मैं सभी लोगों को मराठी सिखा रहा हूं।” उनका इशारा उनके विभाग के उस फैसले की तरफ था, जिसके तहत मुंबई में ऑटोरिक्शा चालकों के लिए मराठी के कुछ जरूरी वाक्य समझना अनिवार्य किया गया है। इस फैसले पर मुंबई के लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है।

Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.



And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026

इसके बाद सरनाईक ने कहा कि संजय दत्त हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहां मौजूद सभी लोग मराठी समझते हैं। मंत्री की बात सुनकर संजय दत्त ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा, यरवदा में। तब भी मराठी नहीं सीख पाया। मैं थोड़ा सीखा था।”

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इसके बाद संजय दत्त ने मंत्री को कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी और प्रताप सरनाईक की पुरानी दोस्ती का भी जिक्र किया और बताया कि दोनों एक-दूसरे को करीब 25 साल से जानते हैं।

वायरल वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

संजय दत्त और मंत्री के इस मजेदार बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखने को मिले। कुछ यूजर्स ने संजय दत्त के मजाकिया अंदाज की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में इतने लंबे समय से रहने के बावजूद अभिनेता मराठी क्यों नहीं बोल पाते।

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संजय दत्त का वर्कफ्रंट

संजय दत्त के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इस साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में नजर आए थे। इस फिल्म में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया था। इसके बाद वो फिल्म ‘7 डॉग्स’ में भी कैमियो करते दिखे।