एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का सबसे चर्चित ड्रामा सीरीज महारानी के पांचवे सीजन का प्रोमो रिलीज हो चुका है। एक बार फिर से एक्ट्रेस को रानी भारती के दमदार अंदाज में देखा जाएगा। मेकर्स ने इस प्रोमो के साथ ‘महारानी’ से हुमा कुरैशी की पहली झलक भी शेयर कर दी है। प्रोमो देखकर पता चलता है कि इस बार इस सीजन के साथ एक नई शुरूआत होने जा रही है। इस सीजन में एक्ट्रेस अपने बेटे की हत्या का बदला लेते नजर आएंगी।

सीरीज के मेकर्स ने इस प्रोमो को शेयर करते हुए लिखा, ‘कुछ कर्ज वक्त के साथ नहीं, बल्कि हिसाब के साथ उतरते हैं। रानी भारती वापस आ गई है और इस बार यह पर्सनल है। महारानी सीजन-5 फरवरी में सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा।’ इस बार ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सीरीज की कहानी कैसे मोड़ लेगी और रानी भारती अपने बेटे की मौत का बदला कैसे लेंगी।

20 सेकेंड के इस प्रोमो वीडियो के साथ मेकर्स ने बता दिया है कि सीरीज फरवरी में स्ट्रीम होना शुरू होगी लेकिन अभी भी रिलीज डेट को रिवील नहीं किया है। हर सीजन की तरह इस बार भी भरपूर ड्रामा, राजनीतिक ट्विस्ट और महारानी की लाइफ में नए चैलेंज देखने मिलने वाले हैं।

हुमा कुरैशी ने ‘महारानी 5’ पर क्या कहा?

हुमा कुरैशी का कहना है कि ‘महारानी’ का पांचवां सीजन दर्शकों के लिए कई चौंकाने वाले सरप्राइज लेकर आने वाला है। उनके मुताबिक, इस सीरीज के हर सीजन ने एक कलाकार के तौर पर उन्हें कुछ नया सीखने और दिखाने का मौका दिया है, लेकिन पांचवां सीजन उनके लिए बेहद खास है।

यह भी पढ़ें- भाई-बहन के प्यार को बयां करता 61 साल पुराना ये सदाबहार गाना, मीना कुमारी ने पर्दे पर फिल्माया

इसकी कहानी में कई सारे मोड़ और बदलाव देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को शुरुआत से ही बांधे रखेंगे। इस बार रानी भारती की जिंदगी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। हुमा इस सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इस नई कहानी और इसके ट्विस्ट पर कैसे रिएक्शन देते हैं।

‘महारानी 5’ कब होगा स्ट्रीम

‘महारानी 5’ का निर्देशन पुनीत प्रकाश ने किया है जो फरवरी 2027 में सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। पिछले सीजन ‘महारानी 4’ की कहानी 2012 में सेट थी और इसमें रानी भारती (हुमा कुरैशी) को बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में दिखाया गया था।