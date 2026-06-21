टीवी एक्ट्रेस शफक नाज ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। शादी के करीब डेढ़ साल बाद एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए उन्हें सभी से मिलवा दिया है। इस गुडन्यूज को सुनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा बढ़ गई है। चलिए बताते है शफक ने क्या कुछ कहा।

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‘महाभारत’ में कुंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शफक नाज ने हर घर में अपनी एक पहचान बनाई थी। उन्हें बतौर एक्ट्रेस हमेशा से पसंद किया गया। साल 2025 अक्तूबर में शफक नाज ने अपने पार्टनर के साथ कुछ फोटोज को शेयर किया था और उन्हें अपना घर बताया था। हालांकि तब उन्होंने बस अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था लेकिन अपनी शादी की खबर का खुलासा नहीं किया था।

अब शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपने पति के साथ रोमांटिक तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने अपनी शादी की खबर को फैंस के साथ साझा किया। एक्ट्रेस ने समुद्र के किनारे एक बेहद प्यारा फोटोशूट कराया। अपने पति के साथ काफी प्यारे अंदाज में नजर आईं। अभी तक इन तस्वारों पर कहीं भी उनके भाई शीजान खान या बहन फलक नाज का कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला है।

शफक ने अपनी शादी की तस्वीरों को साझा ना करते हुए इन रोमांटिक फोटोज के जरिए अपनी शादी की खुशखबरी सभी को दी।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए शफक नाज ने कैप्शन में लिखा- ’31-10-2024 को मैंने अपने सबसे पसंदीदा इंसान से शादी की और पिछले डेढ़ साल से चुपचाप अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल जी रही हूं।, मिलिए मेरे पति जीशान से…’

कैप्शन से साफ है कि एक्ट्रेस ने साल 2024 में ही शादी कर ली थी लेकिन कभी इस खबर को बाहर नहीं आने दिया। कमाल बात ये है कि हर जरूरी मौके पर दोनों की कई तस्वीरों को शफक नाज के इंस्टाग्राम पर देखा गया था। इस पोस्ट पर अब यूजर्स की प्रतिक्रियाएं देखने मिल रहीं हैं। एक यूजर ने लिखा- ‘पता नहीं क्यों पर ये मुझे एआई लग रहा है।’ दूसरे यूजर ने शफक को बधाई देते हुए लिखा- ‘बधाई हो कुंती मां।’