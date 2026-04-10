आरती सक्सेना

सिनेमा हमेशा से पौराणिक कथाओं पर बनने वाली फिल्मों से प्रभावित रहा है। क्योंकि पौराणिक कथाएं हमें सार्वभौमिक मानवीय संघर्षों को लचीले तरीके से समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर ‘गॉडफादर’ फिल्म यह दिखाती है कि प्राचीन मिथक आज भी कितने शक्तिशाली हैं, वह हमें अपने से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। कथाओं के सारे पात्रों को हम अच्छी तरह जानते हैं।

रामायण और महाभारत इसका जीवंत उदाहरण है, जिस पर वर्षों से फिल्में बनती चली आ रही हैं और आज भी बन रही हैं। आज के दौर में पौराणिक कथाएं फिल्मों का अहम हिस्सा हैं, जो पुरानी कहानियों को नई तकनीक के साथ जोड़ती हैं। बाहुबली इसकी जीवंत नजीर है।

पौराणिक फिल्मों को इसलिए पसंद किया जाता है, क्योंकि आधुनिक फिल्में प्राचीन विषयों को आज के मुद्दों के अनुरूप ढालती हैं। यह महज देवी-देवताओं की पुरानी कहानी ही नहीं है बल्कि इन कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्त्वपूर्ण सवालों को समझने का एक नायाब तरीका भी हैं, जैसे महाभारत में कृष्ण ने जिंदगी से जुड़ी कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया गया है। जैसे भय पर विजय पाने वाला इंसान ही अपने उद्देश्य पर कामयाब होता है।

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चार हजार करोड़ के बजट में बन रही ‘रामायणम्’ फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। रणबीर कपूर इसमें राम के किरदार में हैं तो साई पल्लवी सीता के किरदार में। रामायणम दो भागों में प्रदर्शित होगी, जिसमें पहला भाग 2026 में दिवाली पर प्रदर्शित होगा और दूसरा भाग 2027 में प्रदर्शित होगा।

हाल ही में इस फिल्म की झलक प्रदर्शित हुई, जिसको मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कल्कि की सफलता के बाद नाग अश्विन ‘कल्कि 2’ लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम भूमिका में नजर आएंगे।

इस फिल्म में प्राचीन शास्त्र और वीएफएक्स का संगम देखने को मिलेगा। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी ‘राहु केतु’ में एक ताजगी भरी और अलग सी कहानी लेकर आई है। इसमें भागदौड़ है, कुछ मजेदार हंसी के पल हैं। विपुल विग की यह फिल्म हास्य की दुनिया में परंपरा से हटके कुछ अलग करने की कोशिश है।

प्रशांत वर्मा की फिल्म ‘महाकाली’ में भूमि शेट्टी को देवी काली के रूप में पेश करती है। महिला केंद्रित यह फिल्म आध्यात्मिक प्रतीकों और आधुनिक कहानी कहने के अंदाज का अनूठा मिश्रण है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत और दीपक मिश्रा निर्देशित फिल्म ‘वन’ में लोककथाओं, रहस्यवाद और मनोवैज्ञानिक तनाव का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा।

‘स्त्री’ जैसी प्रसिद्ध फिल्म दे चुके मैडाक फिल्म्स बैनर तले पौराणिक फिल्म ‘महाअवतार’ 2026 में प्रदर्शन के लिए तैयार है। इस फिल्म में विक्की कौशल भगवान परशुराम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है।

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