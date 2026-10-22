माधुरी दीक्षित आजकल शो ‘कोन होनार करोडपति’ को लेकर चर्चा में हैं, वे शो को होस्ट करती नजर आ रही हैं। जब से यह शो शुरू हुआ है इसमें कई कलाकार आ चुके हैं। कुछ दिन पहले रेणुका शहाणे और प्रिया बेर्डे जिन्होंने फिल्म ‘हम आपके हैं कौन..!’ में माधुरी के साथ काम किया था इस शो में शामिल हुईं। इस एपिसोड के दौरान प्रिया बेर्डे ने माधुरी से उनके दोनों बेटों के बारे में पूछा, जिस पर माधुरी ने बताया कि वे आजकल क्या कर रहे हैं।

‘कोन होनार करोड़पती’ शो में माधुरी दीक्षित और रेणुका शहाणे और प्रिया बेर्डे ने अपनी पुरानी यादें ताजा कीं। बातचीत के दौरान, प्रिया बेर्डे ने माधुरी से पूछा, “माधुरी, आजकल तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं?” इस पर माधुरी ने जवाब दिया “मेरा बड़ा बेटा पिछले साल ग्रेजुएट हुआ है और अब एप्पल में काम कर रहा है।”

“मेरा छोटा बेटा इस दिसंबर में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है। उसने और उसके दो दोस्तों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है, वह अब रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक स्टार्टअप का को-फाउंडर है, हमारे बच्चे सच में अब बड़े हो गए हैं!”

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माधुरी के बच्चों के बारे में सुनकर वहां मौजूद रेणुका शहाणे और प्रिया बेर्डे ने उनकी तारीफ की और कहा, “वाह!” इस एपिसोड के दौरान माधुरी, प्रिया बेर्डे और रेणुका शहाणे ने खूब बातचीत की और अपनी फिल्मों से जुड़े कुछ किस्से शेयर किए।

इससे पहले ‘कोन होनार करोड़पति’ (कौन बनेगा करोड़पति) के पहले सीजन में शामिल होने के दौरान अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने अपने बेटे और माधुरी के बेटे के बारे में बात की थी। उन्होंने शो में बताया कि चूंकि माधुरी का छोटा बेटा और उनका अपना बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों से जुड़ी स्कूल की गतिविधियों के दौरान अक्सर उनका आमना-सामना हो जाता है।

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इस बीच माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दोनों बेटों, अरिन नेने और रयान नेने के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। डॉ. श्रीराम नेने ने हाल ही में अपनी किताब ’21 डेज़ टू गुड हेल्थ’ प्रकाशित की है, जबकि माधुरी दीक्षित इस समय पहली बार एक रियलिटी शो होस्ट कर रही हैं।