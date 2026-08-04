बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित अपना कमर्शियल ऑफिस 4.85 करोड़ रुपये में बेच दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी करीब 18 साल पहले महज 52.5 लाख रुपये में खरीदी थी। ऐसे में इस डील से उन्हें लगभग 824 फीसदी का मुनाफा हुआ है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, माधुरी ने यह ऑफिस फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेचा है। इस सौदे का रजिस्ट्रेशन 23 जून 2026 को हुआ। यह ऑफिस अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा इलाके में लिंक रोड के पास स्थित मोरया लैंडमार्क-II प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की चौथी मंजिल पर है।

इस कमर्शियल ऑफिस का कार्पेट एरिया 1,594.24 वर्ग फुट है। डील के तहत 29.10 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा की गई है। इसके साथ तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं।

दस्तावेजों के अनुसार, माधुरी दीक्षित ने यह ऑफिस 14 मई 2008 को 52.5 लाख रुपये में खरीदा था। करीब 18 साल बाद इसे 4.85 करोड़ रुपये में बेचकर उन्होंने अपनी निवेश राशि पर लगभग नौ गुना रिटर्न हासिल किया।

मुंबई में कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने वाले फिल्मी सितारों में माधुरी के अलावा ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, बॉबी देओल और कार्तिक आर्यन जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

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मार्च 2026 में किराये पर लिया था नया ऑफिस

इससे पहले मार्च 2026 में माधुरी दीक्षित ने मुंबई के लोअर परेल स्थित वन लोढ़ा प्लेस में पांच साल के लिए एक ऑफिस यूनिट किराये पर ली थी। इस लीज की कुल वैल्यू करीब 2.81 करोड़ रुपये बताई गई थी।

731 वर्ग फुट कार्पेट एरिया वाले इस ऑफिस के साथ एक कार पार्किंग स्पेस भी शामिल है। एग्रीमेंट के तहत 72,600 रुपये की स्टांप ड्यूटी, 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 17 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई थी। पहले साल का मासिक किराया 4.25 लाख रुपये रखा गया था, जबकि दूसरे साल से इसमें 5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह 4.46 लाख रुपये प्रति माह हो गया।

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माधुरी दीक्षित के वर्क फ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित आखिरी बार नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी-क्राइम ड्रामा ‘मां बहन’ में नजर आई थीं। इस सीरीज में रवि किशन, धारणा दुर्गा और तृप्ति डिमरी भी अहम भूमिकाओं में थे। फिलहाल उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया है।