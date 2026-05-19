‘देवदास’ के मशहूर गाने ‘डोला रे डोला’ की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा सामने आया है। दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान की टीम में काम कर चुकीं डांसर रुबीना खान ने बताया कि माधुरी दीक्षित उस समय चार महीने की प्रेग्नेंट थीं, फिर भी उन्होंने गाने के एक कठिन स्टेप को परफेक्ट करने के लिए करीब 13 घंटे तक लगातार मेहनत की।

रुबीना खान ने बताया कि इस गाने की शूटिंग में कुल 17 दिन लगे थे और लगभग एक महीने तक रिहर्सल चली थी। उन्होंने कहा कि एक खास स्टेप में माधुरी को घूमकर बैठना था, लेकिन प्रेग्नेंसी की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे। शूट सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहा। उस दौरान माधुरी को बुखार भी था, फिर भी उन्होंने कभी स्टेप बदलने की मांग नहीं की।

रुबीना के मुताबिक, माधुरी हमेशा सरोज खान के निर्देशों को अंतिम मानती थीं। जहां नए कलाकार अक्सर कठिन स्टेप बदलने की बात करते थे, वहीं माधुरी किसी भी हालत में वही स्टेप सही तरीके से करना चाहती थीं।

फिल्म में यह गाना ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी पर फिल्माया गया था और आज भी बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित डांस नंबरों में गिना जाता है।

दिलचस्प बात यह भी है कि शूटिंग के दौरान खुद सरोज खान भी काफी बीमार थीं। निर्देशक Sanjay Leela Bhansali ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दर्द में होने के बावजूद सरोज खान जमीन पर लेटकर कलाकारों को निर्देश देती थीं। फिल्म रिलीज होने के दिन वह अस्पताल में थीं, लेकिन अर्धचेतन अवस्था में भी उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि “Dola Re Dola” पर दर्शकों ने पैसे बरसाए या नहीं।

माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर Shriram Nene से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी और अमेरिका में बस गई थीं। बाद में भंसाली उन्हें “चंद्रमुखी” के किरदार के लिए वापस बॉलीवुड लाए। शूटिंग पूरी होने के बाद 2003 में उन्होंने बेटे अरिन को जन्म दिया।