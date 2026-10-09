‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मराठी वर्जन में माधुरी दीक्षित के साथ नाना पाटेकर नजर आने वाले थे। शो के प्रीमियर एपिसोड के लिए माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर के साथ आज यानी कि 9 अक्टूबर को शूट करना था लेकिन 8 अक्टूबर को एक्टर की कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई।

जिसके बाद शो ‘कोण होणार करोडपती’ के प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग का पूरा प्लान बदल गया है। नाना को माधुरी के साथ हॉट सीट पर देखना दर्शकों के लिए खास होने वाला था, लेकिन अब उनकी जगह सोनाली बेंद्रे शो में नजर आएंगी। इस बीच माधुरी और सोनाली का पहली बार एक साथ किसी शो में आना भी खास है लेकिन नाना को माधुरी के साथ देखना दर्शकों के लिए काफी शानदार होने वाला था। जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा।

मराठी केबीसी में माधुरी के साथ नाना पाटेकर आने वाले थे नजर

पहली बार माधुरी दीक्षित इस तरह के शो में होस्टिंग करेंगी। शो के प्रीमियर एपिसोड को खास बनाने के लिए नाना पाटेकर के साथ शो की शुरुआत करने का प्लान किया गया था। उसके लिए आज 9 अक्टूबर को नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित के साथ में शूट करना था।

यह भी पढ़ें- ‘हनुमान अंश’ का 500 करोड़ कमाना हुआ मुश्किल, नीब करौरी बाबा की फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट दर्ज

किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, 8 अक्टूबर को नाना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भारतीय सिनेमा के लिए ये एक बहुत बड़ी हानि थी। नाना और माधुरी पहले ‘परिंदा’, ‘प्रहार’ और ‘वजूद’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे।

नाना पाटेकर की जगह सोनाली बेंद्रे आएंगा नजर

इस प्रीमियर एपिसोड में अब नाना की जगह सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी। सोनी मराठी के ‘कोण होणार करोडपती’ की शुरुआत सोमवार, 12 अक्टूबर से हो रही है। अपने लंबे फिल्मी करियर में माधुरी और सोनाली ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। ऐसे में ‘कोण होणार करोडपती’ पर उनका पहली बार साथ नजर आना दोनों के फैंस के लिए खास होगा।

यह भी पढ़ें- सौरव गांगुली की बायोपिक के पोस्टर में दिखे राजकुमार राव, हुए थे ट्रोल, अब दिया जवाब

पहली बार कर रहीं माधुरी होस्टिंग

कोण होणार करोडपती के अब तक 7 सीजन आ चुके हैं। माधुरी दीक्षित शो के 8वें सीजन में बतौर होस्ट नजर आएंगी। शो के शुरुआती दो सीजन में सचिन खेडेकर बतौर होस्ट थे, उनके बाद सीजन 3 के लिए ये कमान स्वप्निल जोशी ने संभाली, चौथे सीजन में नागराज मंजुले नजर आए और पांचवें, छठे, सातवे सीजन में सचिन खेडेकर ने ही शो में होस्टिंग की। अब ये कमान माधुरी दीक्षित की हाथों में जा रही है।