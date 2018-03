जैकलीन के ‘एक-दो-तीन’ से काफी नाराज हैं माधुरी! डायरेक्टर ने बताया था ‘सेक्स एक्ट’

फिल्म ‘बागी-2’ के लिए रीमेक किए गए 1998 में आई फिल्म ‘तेजाब’ के गाने “1..2..3” पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। यह गाना फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था और तब उन्होंने इसके लिए तकरीबन 17 दिनों तक प्रेक्टिस की थी। फिल्म ‘बागी-2’ में फिल्म के गाने पर जैकलीन फर्नांडिस ने परफॉर्म किया है और गाने के रिलीज के बाद से ही विवाद जारी है। असल में जैकलीन वाले गाने की रिलीज के बाद से ही उनकी माधुरी दीक्षित के गाने से तुलना किया जाना जारी है और इस पर अनिल कपूर, सलमान खान, सरोज खान और माधुरी दीक्षित समेत तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने खुले तौर पर पर फिल्म बागी-2 के इस गाने की तारीफ की है लेकिन वास्तिविकता में वह इससे खुश नहीं है। बॉलीवुड नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी ने खुलकर तो इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि किसी तरह का विवाद हो। लेकिन अपने कुछ दोस्तों से बातचीत में उन्होंने इस गाने पर अपनी निजी राय रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी ने जैकलीन के बारे में कहा- वह उसमें सिर्फ स्किन शो कर रही हैं… इसके अलावा वह उसमें कहां हैं? ना मूव्स हैं और ना ही हाव-भाव। खबर यह भी है कि माधुरी ने आलिया भट्ट के साथ भी जैकलीन की तुलना की थी।

What a momentous task it was to follow in @MadhuriDixit's footsteps, and @Asli_Jacqueline has done it exceptionally! It takes a lot of courage & conviction to attempt to recreate an iconic song that so many people have loved for so long! #EkDoTeen https://t.co/FSJHTDnwC7

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 22, 2018